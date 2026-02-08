Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio en un piso de Bouzas obliga a desalojar a dos personas por inhalación de humo

El fuego se declaró en una habitación en la que sus moradores tenían una gran cantidad de enseres acumulados

Inmediaciones de la Curva de San Gregorio, en Bouzas, donde se produjo el operativo / Maps

R. V.

Efectivos de la Policía Local, los bomberos de Vigo y personal de Urgencias Sanitarias 061 intervinieron este domingo en el barrio vigués de Bouzas tras declararse un incendio en una vivienda, según informaron fuentes del operativo.

La alerta se recibió en torno a las 19.30 horas por un fuego en un inmueble situado en la confluencia de la calle Tomás Alonso y el Camiño Castro Castriño, en las inmediaciones de la Curva de San Gregorio.

El incendio se registró en una habitación de una vivienda ubicada en el segundo piso de un edificio de cinco plantas. De acuerdo con las mismas fuentes, en el interior del piso había un gran volumen de enseres acumulados.

Las dos personas que moraban en la vivienda tuvieron que ser desalojadas y fueron atendidas en la calle por inhalación de humo, si bien no fue necesario su traslado al hospital.

Los bomberos sofocaron el incendio y procedieron a ventilar el inmueble, sin que fuera necesaria la evacuación de más vecinos del edificio. Antes de finalizar el operativo, la Policía Local dejó la vivienda precintada y mantuvo el desalojo.

