Del corte ferroviario de Renfe a la huelga de tres días: Vigo perderá otros 36 trenes y casi 9.000 plazas desde el lunes

Poco ha durado la tregua en Vigo, y no solo en lo relativo al temporal. La ciudad volverá a sufrir otras tres jornadas con problemas en las comunicaciones ferroviarias hacia el resto de Galicia, aunque por motivos diferentes. Si del jueves al sábado fue el nivel rojo de alerta por «inundaciones repentinas» lo que llevó a Renfe a suspender la circulación con origen y destino en la ciudad, ahora es la huelga convocada a nivel nacional por todo el personal de este sector.

Aunque las diferencias entre ambas situaciones son profundas, la conclusión es parecida: Vigo perderá 36 servicios y casi 9.000 plazas los días 9, 10 y 11 de febrero. Así lo desprenden los servicios mínimos aprobados por el Ministerio de Transportes y que apuntan a un 65% en la Media Distancia y un 75% en los servicios comerciales. Entre el jueves y el sábado se anularon unos 150 trenes con origen y destino las estaciones de Guixar y Urzáiz, dejando miles de afectados en todas las estaciones de la provincia sin un transporte alternativo. Hasta la última hora del sábado desde Renfe no se ofrecieron explicaciones de por qué se tomó esta decisión ni de qué impedía retomar el servicio.

Los trenes suprimidos entre lunes y miércoles, ambos inclusive, afectarán a las comunicaciones con el Eje Atlántico, Portugal y el resto de España. Desde la estación de Guixar dejarán de salir -6.50, 17.10 y 18.15 horas- los regionales que finalizan su recorrido en Santiago de Compostela. Desde la capital gallega se suprimirán los retornos de las 15.11, 20.30 y 22.10 horas; aumentando así a más de 1.100 las plazas canceladas en este itinerario. También en esta línea se suprimen las dos lanzaderas diarias por sentido entre Vilagarcía de Arousa y Santiago de Compostela, donde este domingo hubo que realizar transbordos en autobús por el estado de la vía convencional.

Frecuencias de tren en Vigo de Obligación de Servicio Público (OSP) / H. Barreiro

Fuera de los trenes de Obligación de Servicio Público (OSP) destacan las supresiones en la ruta con Oporto y Madrid. El Tren Celta verá cancelados sus cuatro servicios diarios -dos por sentido- y circulará solamente hasta Valença do Minho desde el sur. Tampoco el AVE a Madrid se libra de esta paralización, ya que se cancela la primera salida del día desde Chamartín (a las 7.14 horas) y el retorno desde Urzáiz a las 13.37 horas, lo que se traduce en un recorte de 3.000 plazas en las jornadas de paro sindical. Aunque sí que aparecen en los servicios mínimos del Ministerio los que circulan por la línea del Miño -incluyendo el Alvia a Barcelona- por el momento no se ha recuperado el tráfico en este trazado.

Motivos de la huelga

El paro que se iniciará este lunes 9 tendrá un carácter histórico al afectar a toda la plantilla ferroviaria, de maquinistas e interventores a taquilleros, talleres o técnicos de circulación. Además de a Adif y Renfe, tanto en viajeros como en mercancías, la convocatoria alcanza a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías o servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail. Las tragedias ferroviarias de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) dejaron 45 fallecidos y más de 100 heridos, provocando que todos los agentes de este sector exigieran más medidas de seguridad.

Alba Villar

Durante esta última semana los sindicatos -con CGT a la cabeza en Vigo- han trasladado a los distintos centros de trabajo los motivos de la huelga y las mejoras planteadas al Ministerio de Transportes. Un mayor esfuerzo inversor en mantenimiento, la resolución de la Limitaciones Temporales de Velocidad (LTVs) de forma más ágil o una coordinación real entre Adif y Renfe cuando se cumplen dos décadas de su segregación son algunos de los puntos clave para ellos.

Trenes del Eje Atlántico que sí circularán

En la conexión Vigo Urzáiz-A Coruña saldrán trenes a las 05.08, 06.34, 08.00, 10.35, 13.40, 14.30, 16.30, 17.40, 18.15, 19.35 y 21.50. En la otra dirección, operarán convoyes a las 07.00, 08.00, 09.00, 11.06, 12.00, 14.05, 15.00, 17.00, 18.00 y 21.40.

Mientras, los regionales desde la estación de Guixar con A Coruña, funcionarán los trenes con salida a las 09.15, 12.31, 15.00 y 20.28. A la inversa, circularán ferrocarriles a las 05.30, 09.39, 12.45, 15.39 y 19.08.

Vuelta a la normalidad, pero con menor afluencia

La de este domingo 8 fue la primera jornada con un mínimo de normalidad en las estaciones de ferrocarril de la ciudad desde el jueves. A última hora de la noche del sábado circularon, no sin retrasos, los dos primeros Media Distancia con origen y destino la estación de Urzáiz. Aunque sin pasajeros en la mayor parte del recorrido, sirvieron para «simular» un viaje comercial y comprobar que toda la infraestructura estaba lista.

A las 6.38 horas salió de Vialia el primer tren para el que estuvo desbloqueada la venta de billetes, alcanzando la docena de pasajeros en todo su recorrido. El número fue creciendo a lo largo de la jornada a pesar de que la mayoría de los viajeros habían buscado ya alternativas en avión, autobús o coche particular para viajar a Madrid o el resto de Galicia. A primera hora de la tarde los trenes llegaban con entre 20 y 30 viajeros a Urzáiz frente a los más de 200 de media de lo últimos años. Solamente los últimos servicios del día registraron llenos gracias al retorno de los universitarios.