Un hombre se arroja al mar en A Laxe para huir de la Policía

Lo que parecía una intervención policial rutinaria se complicó. Ocurrió este pasado viernes por la noche en la zona del centro comercial A Laxe, en Vigo, cuando un individuo al que la Policía Nacional acababa de dar el alto decidió huir arrojándose hacia el pantalán existente en esa zona. Tras resultar herido y finalmente en el agua, los dos agentes que iban tras él acabaron socorriéndolo. La escena causó expectación en el lugar, ya que en ese momento había viandantes así como otros ciudadanos cenando en el restaurante del centro comercial ubicado frente al lugar donde ocurrió todo. Algunos de los presentes, según refirieron testigos, ayudaron a los policías a auxiliar al hombre.

Todo se originó cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana que pasaba por la zona de Cánovas del Castillo vio a dos hombres en una actitud supuestamente de trapicheo de drogas. Los agentes se bajaron del vehículo y se dirigieron hacia uno de los individuos, pero este hizo caso omiso a las indicaciones policiales y se escapó hacia la explanada ubicada ante el centro comercial, saltando la barandilla hacia el pantalán, donde se golpeó en la cabeza y acabó cayendo al mar.

Los policías saltaron tras él y al menos uno de ellos se introdujo en el agua para rescatarlo y arrastralo hacia el pantalán, donde lo ayudó el otro efectivo. Prestaron los primeros auxilios al individuo, que al parecer habría acabado siendo detenido por los hechos por los que se le había dado el alto. Ciudadanos que estaban en la zona colaboraron en el rescate.