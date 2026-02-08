Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Corte de tráfico en el centro de Vigo por un hundimiento de calzada

El tramo cortado de Velázquez Moreno se sitúa entre las calles Policarpo Sanz y Marqués de Valladares

Una valla impide el paso de vehículos hacia la calle afectada por el hundimiento.

Una valla impide el paso de vehículos hacia la calle afectada por el hundimiento. / Alba Villar

R. V.

El hundimiento de un pequeño tramo de calzada de Velázquez Moreno registrado esta mañana de domingo ha obligado a la Policía Local de Vigo a cortar el tráfico desde y en dirección a esta calle por seguridad.

El desplome se produjo en un trecho de pavimento revestido de adoquín situado justo frente al garaje del edificio número 14 de Velázquez Moreno. Todavía no están claras las causas que lo provocaron, pero no se descarta que al reblandecimiento del firme generado por la caída de tanta lluvia se sumase el paso de algún vehículo pesado.

Imagen del tramo de calzada hundido.

Imagen del tramo de calzada hundido. / Alba Villar

En cualquier caso el corte de tráfico, de duración indefinida de momento, afecta sobre todo a los usuarios del garaje del citado inmueble y de otros pocos más ubicados en este tramo de céntrica calle de Vigo.

