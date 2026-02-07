Zona Franca refuerza su apuesta por el sector tecnológico en Vigo y su área metropolitana

Nueva paso adelante de Zona Franca Vigo para continuar explorando otras fórmulas de crecimiento ligadas al sector tecnológico en la ciudad olívica y su área metropolitana. El delegado del consorcio estatal, David Regades, está manteniendo diferentes reuniones con empresas ya instaladas, como la que tuvo lugar con el Grupo Oesía, un referente en el ecosistema de la ingeniería digital e industrial de uso dual, enfocada a sectores estratégicos como son las comunicaciones, la seguridad y la defensa.

El encuentro con el presidente ejecutivo de Oesía, Luis Furnells, tuvo lugar en Porto do Molle y el empresario mostró un gran interés por los proyectos tecnológicos impulsados por Zona Franca y la posibilidad de seguir creciendo en este entorno, dado que la compañía está instalada en Nigrán desde 2024 a través de Tecnobit e Inster, en el edificio Aeroespacial y en el Centro de Negocios, donde desarrollan proyectos de alta tecnología en comunicaciones satelitales, ingenierías y aeroespacial, como el Eurodrone y la Civil UAVs Initiative, entre otros.

Por ello, Regades puso en valor la visita de Furnells «a un parque que es un referente en España en innovación y sostenibilidad con empresas que están marcando el paso de esta nueva industria basada en el flujo de tecnología y conocimiento». Para el delegado de Zona Franca, además, «el empuje en empleo tecnológico para el área de Vigo no es solo para este sector, sino un acicate para toda la economía, en definitiva una gran noticia porque nos estamos consolidando como polo de atracción de grandes compañías tecnológicas internacionales».

Mientras, Furnells subrayó la excelente sintonía entre Oesía y Zona Franca, «al encajar su apuesta por la innovación y la industria de alta valor con la visión de nuestro grupo para seguir contribuyendo al desarrollo tecnológico e industrial del país».