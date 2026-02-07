Sogama contrata 19 tráilers para trasladar los residuos de Vigo ante el corte ferroviario

No solo los vigueses sufren el aislamiento ferroviario desde el jueves, también sus desperdicios. La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha reprochado que, tras la comunicación a Sogama de la cancelación del transporte de residuos por tren, no diese «ningún tipo de solución» a la situación. La misma ha obligado al empleo de 19 tráilers para el traslado de basura desde la estación de Vigo-Guixar hasta la planta de la empresa pública en Cerceda (A Coruña).

«Parece ser que esta situación va a continuar hasta el día 10», ha lamentado la responsable autonómica en declaraciones a los medios un día después de que Sogama diese a conocer que la operadora le había dirigido una carta. En ella, explicaba que el corte del servicio --que también afecta a pasajeros-- se debe a razones de seguridad derivadas de las malas condiciones meteorológicas.

«Se hizo una comunicación diciendo que por seguridad no se iba a acometer [el transporte], pero tampoco se nos dio ningún tipo de solución», ha censurado Vázquez, que ha estimado en 1.000 toneladas la cantidad transportada diariamente. Al mismo tiempo, apuntó que el contrato de Sogama con Renfe para este servicio tiene un coste de 7 millones de euros cada año.

Tercera jornada con la flota de trenes «amarrada» en Vigo por el temporal / Alba Villar

La situación ha afectado al traslado de residuos hacia y desde Vigo, por lo que Sogama está utilizando un total de 19 tráilers con plataforma para transportar la basura desde Guixar. Según ha detallado la conselleira, también ha habido «problemas» en Ourense, lo que obligó a que el transporte se desviese en Lugo y A Coruña antes de llegar a Cerceda.

«Hay que dar soluciones. Nosotros estamos dando una que no es el 100%, pero al menos no se está produciendo un caos de los distintos ayuntamientos», ha concludio la responsable autonómica.