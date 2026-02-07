Segunda escala del «Ambition» en Vigo en una semana, y de nuevo, pasada por agua
Escala pasada por agua del crucero británico Ambition que este sábado atracó en el puerto de Vigo proveniente de Tilbury, conduciendo una expedición de cerca de 1.000 pasajeros que a pesar de lo desapacible del día no se resistieron a dejar de descubrir la ciudad.
Tras abandonar Vigo las siguientes singladuras del Ambition lo acercarán a Casablanca, Arrecife, Tenerife, Santa Cruz de la Palma y Funchal, desde donde regresará a Inglaterra.
Esta ha sido la segunda visita de este crucero a Vigo en menos de una semana. Según las previsiones, el siguiente buque de turismo programado será el gigantesco Iona, cuya escala está señalada para el próximo día 23.
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito
- Suspendidos los trenes con origen y destino Vigo por la borrasca Leonardo
- El bus deja en tierra a trabajadores de hospitales al ir llenos por falta de barco
- Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero
- Tripulación del pesquero guardés «Novo Ruivo»: «Estamos abandonados, llevamos 10 meses sin cobrar. Mis hijos han tenido que dejar la escuela»