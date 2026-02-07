Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Segunda escala del «Ambition» en Vigo en una semana, y de nuevo, pasada por agua

El «Ambition», atracado este sábado en Vigo. / Alba Villar

Francisco Díaz Guerrero

Escala pasada por agua del crucero británico Ambition que este sábado atracó en el puerto de Vigo proveniente de Tilbury, conduciendo una expedición de cerca de 1.000 pasajeros que a pesar de lo desapacible del día no se resistieron a dejar de descubrir la ciudad.

Tras abandonar Vigo las siguientes singladuras del Ambition lo acercarán a Casablanca, Arrecife, Tenerife, Santa Cruz de la Palma y Funchal, desde donde regresará a Inglaterra.

Esta ha sido la segunda visita de este crucero a Vigo en menos de una semana. Según las previsiones, el siguiente buque de turismo programado será el gigantesco Iona, cuya escala está señalada para el próximo día 23.

Renfe avanza a Rueda que confía en restablecer los trenes en Vigo «posiblemente este fin de semana»

Segunda escala del «Ambition» en Vigo en una semana, y de nuevo, pasada por agua

