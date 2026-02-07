Renfe avanza a Rueda que confía en restablecer los trenes en Vigo «posiblemente este fin de semana»
El presidente de la Xunta entiende la «necesidad de ser prudentes» pero ve «inadmisible» la forma en que se ha hecho el corte
La operadora está finalizando las comprobaciones para recuperar la normalidad
Deshielo institucional para poner fin a una situación inédita. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, acaba de contactar con el presidente de Renfe para tratar la crisis ferroviaria que ha dejado más de 100 servicios suprimidos y miles de viajeros tirados en las estaciones desde el jueves. El jefe del ejecutivo autonómico «entiende y comparte la necesidad de ser prudentes» pero califica de «inadmisible» la forma en la que se ha gestionado: «sin apenas explicaciones, de forma descoordinada, dejando sin servicio y con falta de comunicación con la Xunta»
Durante la conversación, Álvaro F. Heredia le trasladó que «esperan restablecer el servicio con la mayor brevedad», algo que podría llegar «posiblemente este mismo fin de semana». Para ello serán claves las comprobaciones que en este momento «están acabando»
Rueda concluye deseando que esta previsión se cumpla y que haya un «compromiso de coordinación y transparencia» con el Ministerio de Transportes. Este sábado Vigo y el resto de la provincia de Pontevedra cumplen su tercera jornada incumunicados por ferrocarril después de que Renfe advirtiera el jueves de riesgo de «inundaciones y desprendimientos de tierras en los trayectos» con origen y destino en la ciudad. El viernes la alerta se amplió al regional entre Ourense, O Carballiño y Santiago de Compostela.
Tercera jornada sin servicio
El número de frecuencias suprimidas supera las 110 ya y el número de afectados se cuenta por miles. Aunque las estaciones de Urzáiz y Guixar anotaron unos 6.000 pasajeros de media cada día en 2025, el mes de febrero es uno de los de menor tráfico en la movilidad. Al mismo tiempo, el mal tiempo de las últimas semanas y el «desprestigio» del ferrocarril tras los accidentes de Adamuz y Gelida han reducido el uso por parte de los viajeros. En cualquier caso, no es posible sumar los viajeros medios de Vigo, Pontevedra y otras estaciones afectadas, ya que muchos de ellos estarían duplicados al realizar viajes entre estos puntos.
Por el momento Renfe mantiene bloqueada la venta de billetes para los Media Distancia y Regionales del Eje Atlántico hasta el martes 10, fecha en la que estará ya en funcionamiento la huelga convocada por los trabajadores ferroviarios en toda España. Por el contrario, sí que comercializa billetes de AVE y Avlo hacia todas las estaciones intermedias entre Vigo y Madrid para estos días.
NOTICIA EN AMPLIACIÓN
