Renfe reabre el tráfico de trenes en Vigo tras 150 viajes anulados y tres días sin explicaciones

Después de casi 72 horas, 150 trenes cancelados y miles de viajeros afectados, Renfe vuelve a circular en Vigo y el resto de la provincia de Pontevedra. La compañía pública recuperó a última hora del sábado los servicios de Media Distancia en el Eje Atlántico. Poco después de las 20.30 horas confirmaba la salida del MD 9212 entre la estación de Urzáiz y A Coruña a las 21.50 horas, así como del inverso (MD 9213) que sale a las 21.40 de la estación de San Cristóbal y llega a la ciudad olívica a las 23.23 horas.

La vuelta a la normalidad fue posible tras decretarse el fin de la alerta roja por «alta probabilidad de inundaciones repentinas» declarada por el European Centre for Medium-Range Weather Forecasts. Según explicaron fuentes oficiales de la compañía a esta redacción, esta advertencia «de área» fue levantada en la zona de Vigo en la tarde del sábado, siendo necesarias varias exploraciones de la infraestructura para poder recuperar el tráfico. Inicialmente solo circularán los trenes rápidos del Eje Atlántico y los servicios AVE y Avlo en la conexión con Madrid. A lo largo del domingo se restablecerá también la línea convencional entre Vilagarcía y Santiago —que da cobertura a Catoira, Padrón y las estaciones con regionales— cuando Adif retire «algunos árboles que comprometen su seguridad». Al cierre de esta edición todavía no se había desbloqueado la venta de billetes para la jornada de hoy.

Visto bueno de Adif

La noticia llegó horas después de que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) reabriera el tráfico en el Eje Atlántico y la Línea del Miño a partir de las dos de la tarde de ayer. El día anterior dos incidencias en convoyes de mercancías obligaron a su cierre. El comunicado interno de Adif al que tuvo acceso FARO hace referencia a las suspensión aplicada en Galicia y Andalucía durante las últimas jornadas «como consecuencia del temporal de lluvias acaecido, y una vez superadas las condiciones meteorológicas más adversas», explicaban desde el Centro de Gestión de Red H24 (CGRH24) del ente.

La reapertura afectó a cinco líneas de la red de Adif -810, 812, 814, 824 y 850- que abarcan el trazado de Vigo-Urzáiz a Santiago de Compostela y de Vigo-Guixar a Ourense y Tui. «La situación ha quedado normalizada, reanudándose el tráfico ferroviario en condiciones de explotación ordinarias», explicaban en la nota informativa. Eso sí, «sin perjuicio de que puedan mantenerse o aplicarse determinadas prescripciones operativas de carácter preventivo, con el objetivo de prevenir la reproducción de riesgos en los días posteriores al temporal», añadían en la misma.

La compañía pública también había informado al Concello de Vigo que está «tratando de restablecer esta misma tarde» los trenes desde las estaciones vigueses. Desde el jueves alrededor de una decena de convoyes -AVE, Avlo, Alvia, Media Distancia y Regionales- permanecen «amarrados» a la espera de que pase el temporal. El director general adjunto a la presidencia de Renfe, Sergio Bueno, trasladó directamente a Abel Caballero de los trabajos que se están efectuando ahora mismo. Según informó el responsable de relaciones institucionales, estos pasaban por «encender de nuevo todo el mecanismo de la red» después del apagón de estas casi 72 horas.