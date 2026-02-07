Eiras, un titán de hormigón al borde del medio siglo

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El pasado lunes 26 de enero, Eiras alivió 212 metros cúbicos de agua por segundo, el equivalente a más de 200 días de consumo, es decir, unos seis meses y medio, aproximadamente. Esta semana, el embalse ha elevado su caudal hasta los 19 hectómetros cúbicos, solo a 3 de alcanzar su capacidad total

Eiras aguanta las descargas de la sucesión de borrascas que desde hace semanas riegan nuestra comunidad. La presa está al borde de cumplir el medio siglo.

Recordamos cómo fue la construcción de este titán de hormigón.

