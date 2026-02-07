El PP de Vigo pide más fondos para las becas al extranjero de estudiantes de idiomas

El PP de Vigo critica que el gobierno municipal haya recortado las becas para estancias en el extranjero dirigidas a estudiantes de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) y exige que refuerce la dotación presupuestaria (se han aprobado 89.000 euros) dedicada a esta partida para evitar que solicitantes que cumplan con los requisitos se queden fuera, recordando que el año pasado un tercio de los estudiantes que pidieron la beca se quedaron sin ella.

«Cubrir todas las solicitudes no va a desequilibrar las arcas municipales, pues estamos hablando a mayores de entre 50.000 y 90.000 euros como mucho, una cantidad perfectamente asumible», indica el portavoz del PP en el Concello de Vigo, Miguel Martín. Aventura que si no se rectifican las bases de la convocatoria, volverá a haber exclusiones.