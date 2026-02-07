Ofrenda floral y premio Galega Destacada a Pilar Muñoz para homenajear a Concepción Arenal

La corporación municipal, como cada mes de febrero, conmemoró el 133 aniversario del fallecimiento de Concepción Arenal, figura clave del feminismo fallecida en Vigo el 4 de febrero de 1893. Lo hizo, como es habitual, con una ofrenda floral (en el Pazo de Castrelos y no en Pereiró por el temporal) y la entrega del galardón Galegas Destacadas por parte del colectivo feminista local Diálogos 90 a Pilar Muñoz Comesaña, directora de la oenegé viguesa Aulas abiertas.

«Tenemos y queremos reconocer la labor de mujeres con iniciativas que despuntan en campos diversos, desde las ciencias a las artes. Y esto lo hacemos coincidiendo con este aniversario del fallecimiento de Concepción Arenal. Las flores conmemoran nuestro reconocimiento», destacó el alcalde, Abel Caballero, que ensalzó el trabajo de Muñoz, profesora jubilada, «en favor del bienestar y la alimentación de niños y familias en situación de vulnerabilidad en Cajamarca, Perú».

Más de 20 años de trayectoria

Destacó que es un «reconocimiento a Aulas abiertas como una asociación sin ánimo de lucro que tanto trabajo hace» para revertir «situaciones de pobreza y de pobreza extrema, sin distinción de raza». Con este galardón, Diálogos 90 personifica en Pilar Muñoz el esfuerzo y valentía de la oenegé para llevar a cabo un proyecto que trabaja desde hace más de 20 años con la infancia, principalmente, en las provincias peruanas de Cajamarca, pero también en la capital del país.

Su cometido principal es la puesta en marcha de comedores escolares, una acción que favorece la escolarización y mejora el rendimiento académico y la salud de los pequeños de esta zona de Perú, de pobreza extrema. La ONG también se centra en fomentar acciones para potenciar la calidad de vida de las familias y el aprendizaje de los menores. A su vez, ofrece un taller de corte y confección para mujeres que viven en la indigencia y gestiona una residencia de estudiantes.

«Tenemos también un comedor para personas mayores, ancianos, en situación de soledad y, por supuesto, de dificultad económica, en Lima. Y también tenemos en Lima ayuda a familias, sobre todo, que han llegado de fuera, muchas de Venezuela, y que no tienen medio de vida. Entonces, se les facilitan alimentos una vez al mes», explicó a FARO Pilar Muñoz después de conocer que Diálogos 90 le entregaría este reconocimiento, que da visibilidad al gran trabajo que realizan mujeres para mejorar la vida de las personas.