Nymeria o el arte de desconectar durante una hora

Antes de que las luces se apaguen ya se percibe en el ambiente que Nymeria no es un espectáculo más. Hay algo en su nombre -ambiguo, casi secreto- que funciona como promesa. Puede ser un lugar, una criatura, una idea. O todo a la vez. Eso es precisamente lo que propone la primera gran producción de Pablo Méndez Performance, que llegó este sábado a Vigo como parte de una gira que está agotando entradas allí por donde pasa. Durante algo más de una hora, el Mar de Vigo dejó de ser un espacio físico para convertirse en un territorio mutable, donde el circo contemporáneo dialoga con la danza, el teatro y la tecnología. Todo está al servicio de un objetivo claro: provocar la sensación de viaje. «La idea es transportar al público a otra dimensión», explica Pablo Méndez, creador y director del espectáculo. «Que durante ese tiempo se olviden de la vida en general».

Participan 30 artistas de distintas nacionalidades y disciplinas, con una fuerte presencia gallega. En la obra los trajes no se limitan a cubrir a los artistas, parecen criaturas en sí mismos, nacidas de un mundo imaginario. Cada vez que un intérprete entra en escena, su vestimenta se convierte en un personaje más, sumergiendo al público en un reino donde todo es posible y la fantasía gobierna cada instante. El conjunto transmite un mensaje que no se formula de manera directa. Se esconde entre imágenes, cuerpos en movimiento y escenas que se suceden sin necesidad de palabras. «Una madre nos dijo que vino a vernos con su hijo de dos años y estuvo atento toda la sesión», cuenta el director. Nymeria tiene la capacidad de trascender edades, pequeños y adultos se sorprenden con lo que sucede sobre el escenario.

Noticias relacionadas

La compañía

Lo que comenzó como el proyecto personal de Pablo Méndez. Artista gallego criado entre música, baile y escenarios, se ha convertido en una estructura estable que hoy funciona como empresa creativa y, dentro del sector, como una marca reconocible. «Hace seis años éramos diez personas; ahora somos cerca de cien», señala.«No es algo que notes de un día para otro. Creces sin darte cuenta y solo lo ves cuando miras atrás». Esa evolución ha estado guiada por una idea clara: no ponerse límites. Bajo esa premisa, la compañía Pablo Méndez Performance ha trabajado en contextos muy diversos, desde cabalgatas y fiestas populares en Galicia, hasta eventos internacionales. Nymeria nace, precisamente, de la necesidad de concentrar todo ese bagaje en una propuesta propia, sin intermediarios y con control absoluto sobre el proceso creativo. «Queríamos entrar de lleno en el circuito de teatros, vender entradas y demostrar que la gente puede confiar en nuestra marca», afirma. La producción exigió meses de trabajo previo y un intenso periodo de montaje dentro del teatro, afinando cada transición y cada gesto. Detrás de la aparente fluidez del resultado final hay miles de horas de ensayo y una atención casi obsesiva al detalle.