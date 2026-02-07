El jefe de Las Cinco Jotas crea una nueva empresa tras cumplir su condena

José Manuel Costas Estévez protagonizó la mayor trama de fraude fiscal con facturas falsas detectada en Galicia. El caso de este empresario de Vigo estuvo plagado de peculiaridades, tanto por las dimensiones de la macrocausa judicial que se siguió contra él como por la sonora huida que emprendió, una fuga que lo llegó a situar entre los más buscados por la Europol y que concluyó con su detención en Portugal. A día de hoy ya cumplió su condena y saldó, por tanto,sus cuentas con la Justicia. Y su nombre acaba de aparecer en un registro que no le es extraño, pero que nada tiene que ver con los judiciales en los que tantos años estuvo. Porque este vigués ha creado una nueva empresa. Con el nombre de Las Cinco Jotas Casas de Madera Sociedad Limitada, la recién estrenada mercantil comenzó a operar el 29 de enero con él como socio y administrador único.

Domiciliada en la avenida del Aeropuerto y creada con un capital de 3.100 euros, la constitución de la empresa fue publicada este jueves 5 de febrero en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). El objeto social declarado de la sociedad es «Depósito y almacenamiento. Restaurantes. Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia. Hoteles y alojamientos similares. Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación, vajilla y otros artículos de uso doméstico. Comercio al por menor no especializado con predominio de productos». No es el único cargo empresarial que le consta en la actualidad a Costas Estévez, si bien los otros son relativos a Chita de Las Cinco Jotas de Galicia y Renovados de Las Cinco Jotas de Galicia, ambas constituidas hace dos décadas, ambas también investigadas en el marco del entramado del fraude fiscal y que a día de hoy permanecen inactivas con el estado de «cierre hoja registral».

Seis años de cárcel

FARO intentó sin éxito ponerse en contacto con Costas. El grupo empresarial familiar que encabezaba este vigués fue el epicentro de un gran fraude fiscal con facturas falsas que, junto a él, llevó al banquillo a decenas y decenas de empresarios, así como a directivos y empleados bancarios. La causa se abrió en 2009 y dio lugar a una compleja instrucción judicial que estuvo coleando en los tribunales hasta que en 2021 se celebró el último de los juicios. Aunque el empresario llegó a sumar un centenar de condenas, sin embargo a efectos prácticos la acumulación de penas que se le realizó fijó en seis años el máximo de cumplimiento efectivo en prisión. Extinguió por completo su condena en 2024.

El caso de Las Cinco Jotas tuvo gran repercusión por el millonario fraude fiscal y por el calado de las empresas implicadas, entre las que había importantes sociedades gallegas dedicadas a obra pública. «Llegué a sacar dinero del banco en bolsas de basura para dárselas a las empresas. Hubo firmas que me pidieron hasta 500.000 euros en billetes de 500 para pagos a políticos», describió el empresario en una entrevista con FARO en 2013 tras recibir la primera de sus muchas condenas, confesando en esa misma conversación que elaboraron y emitieron esas facturas falsas porque les dieron «obras y trabajo a hacer» después de un período, previo al de la crisis de 2008, en el que vieron como el negocio de las casas de madera «empezó a bajar» .

Localizado en Esposende

Pero este asunto también alcanzó notoriedad por la fuga que protagonizó en el verano 2016 el propio Costas Estévez para eludir su inevitable entrada en la cárcel. La huida se prolongó durante dos años hasta que fue detenido en junio de 2018 en un restaurante de Esposende (Portugal), a poco más de 80 kilómetros de Galicia. Tras su arresto y extradición, empezó por fin a cumplir una condena que expiro en 2024 y que ya es historia.