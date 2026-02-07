Empresas del sector turístico de Vigo ya buscan acuerdos con Uber

Uber cuenta cada vez con más presencia en Vigo. Su flota de vehículos ha aumentado considerablemente desde su desembarco en la ciudad en junio del año pasado y cada vez realizan más servicios pese a que no cuentan con la autorización municipal necesaria para realizar trayectos urbanos con pasajeros. Y están teniendo una fuerte penetración en la ciudad, con usuarios que usan su aplicación a diario solicitando determinados trayectos.

El sector turístico de Vigo está tomando nota de todo ello y por eso están empezando a abrir la puerta a esta nueva realidad del transporte de pasajeros en la ciudad. Así, varias conocidas firmas ya se están moviendo para intentar llegar a acuerdos de colaboración con Uber. Desde empresas que gestionan pisos turísticos hasta otras que ofrecen distintos servicios a los pasajeros, ya han establecido contactos (o lo harán próximamente) con la multinacional de VTC para suscribir algún tipo de convenio.

Ninguna de ellas quiere revelar públicamente su nombre. El motivo es la tensión que se vive ahora mismo en la ciudad entre los taxistas y los Uber. Los primeros consideran a los segundos competencia desleal por el hecho de estar realizando traslados urbanos en Vigo sin tener el permiso del Concello para ello.

La multinacional, mientras tanto, está intentando convencer a varios taxistas para que se sumen a su plataforma ofreciéndoles una serie de incentivos y prometiéndoles que ganarían el doble. Estas firmas que han mostrado interés en trabajar con Uber también lo hacen con los taxistas, por lo que entienden que no es el momento de vincular públicamente su nombre con el gigante de las VTC.

¿Y qué buscan concretamente las empresas del sector turístico de Vigo que quieren llegar a acuerdos con Uber? Pues en primer lugar poder ofrecer sus servicios a través de la aplicación de la multinacional y, por el otro, poder ofrecer a sus clientes viajes en VTC con condiciones ventajosas. A acuerdos como estos ya han llegado en otras grandes ciudades como Barcelona y Madrid. De momento, varias empresas de Vigo se han empezado a mover para sondear esta posibilidad, pero de momento no hay nada cerrado.

Mientras tanto, el conflicto entre el sector del taxi y la multinacional de VTC continúa escalando. Tal y como informó FARO hace unos días, el Concello de Vigo ha decidido judicializar a varios conductores de Uber después de que, tras varias sanciones, continuasen haciendo servicios urbanos en la ciudad.

Los taxistas celebran este movimiento de la administración local. Y es que, según el colectivo, el 90% de los viajes que realizan los Uber en Vigo son urbanos, es decir, entre distintos puntos de la ciudad, pese a que su licencia solo le permite trasladar pasajeros entre distintos municipios. Desde Élite Taxi también trasladaban en los últimos días que el nivel de siniestralidad de los VTC en los últimos meses es enorme, «con coches con golpes muy visibles».

Habrá que ver si este interés de determinadas empresas del sector turístico, algunas de reciente creación, acaba derivando en un acuerdo formal de colaboración con Uber o bien se queda en un simple acercamiento. Pero, según pudo saber este periódico, el objetivo de todas ellas es firmar esa cooperación.