Despliegue en el Náutico de Vigo para evitar el hundimiento del yate en alquiler más grande de Galicia

Diseñado por la prestigiosa marca italiana Cantieri di Pisa, el buque Roma de Roma Yacht Charter es el yate en alquiler más grande de Galicia. Posee 24 metros de eslora y 7 de manga en una oda al lujo naval, ofreciendo experiencias únicas a bordo para disfrutar del litoral gallego. Su precio por un solo día en temporada alta puede alcanzar fácilmente los 2.500 euros, lo que lo convierte también en uno de los barcos más codiciados e inaccesibles de la comunidad.

En estos momentos, desde primera hora de la mañana, personal náutico del Puerto de Vigo y el capitán de la nave se encuentran trabajando a contrarreloj para evitar el hundimiento del Roma, como consecuencia de una vía de agua.

«La situación está más o menos controlada, pero aún continúa la emergencia y no sabemos el desenlace final», explican fuentes del operativo, que se está llevando a cabo en las inmediaciones del Club Náutico de Vigo ante la atenta mirada de cada vez más curiosos y una mayor expectación en torno al desenlace del despliegue.

El Roma se encuentra en la ciudad olívica actualmente, aunque lo habitual es que descanse en el Monte Real Club de Yates de Baiona. Equipado con motores de alto rendimiento, el buque (modelo Akhir 22) fue construido en 1988 y cuenta con cuatro camarotes, doble salón interior y una tripulación formada por un capitán, una marinera y un chef que puede contratarse a mayores.