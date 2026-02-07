El concierto más solidario de la Coral Casablanca
La recaudación conseguida se destinará a proyectos de la Asociación Española contra el Cáncer, Fundación Casa de la Caridad-Hogar San José y Asociación Harambee
La Coral Casablanca volvió a los escenarios con una actuación a favor de tres asociaciones que trabajan a diario y de forma desinteresada por el bienestar de los demás: la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Fundación Casa de la Caridad- Hogar San José y la Asociación Harambee. Los tres colectivos se mostraron muy agradecidos por la acción solidaria que tuvo lugar en el Teatro Afundación, ya que permite vislumbrar el trabajo que realizan para ayudar a aquellos que lo necesitan.
