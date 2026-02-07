El Concello destina 80.000 euros a la Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo

El Concello da un nuevo paso en la lucha contra la violencia machista con la aprobación del convenio de colaboración con la Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo. Destina 80.000 euros para que las mujeres víctimas de malos tratos puedan acceder a los servicios de esta entidad

Como informó el alcalde, Abel Caballero, ofrece «atención y acompañamiento de profesionales» para «conseguir y establecer la reintegración social» de mujeres afectadas por este tipo de situaciones.

El regidor indicó que el Ayuntamiento apoya «diferentes proyectos» de esta entidad, que, como se describe en su web, no tiene ánimo de lucro y está «centrada no acompañamento integral a mulleres en procesos de violencia, así como na formación en xénero e na concienciación, prevención e denuncia social». «Seguimos en la lucha contra las violencias machistas», concluyó Caballero.