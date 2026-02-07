Caballero apremia a Renfe a fletar autobuses en Vigo: «Que se ponga manos a la obra»

Cuando se cumplen tres días sin trenes con origen y destino Vigo, el alcalde de la ciudad se ha pronunciado por primera vez respecto a la inédita situación que ha generado Renfe en toda la provincia de Pontevedra. Abel Caballero ha exigido a la compañía que se ponga «manos a la obra y facilite medios alternativos» para atender a los viajeros.

«Nosotros no entramos a discutir las razones de seguridad», explicó el regidor en un audio remitido a los medios, pero afeó que «no está cumpliendo con sus obligaciones y está dejando de atender a miles y miles de viajeros» con billetes desde la ciudad. En ese sentido volvió a demandar la programación de autobuses para realizar los trayectos a Santiago, Ourense o Pontevedra que no se están pudiendo realizar estos días.

Esta petición ya fue remitida por parte del Concello a través de comunicados de prensa en la tarde del jueves y del viernes. Es ahora, que el número de servicios cancelados supera el centenar, cuando el regidor olívico ha hablado al respecto.

Malena Álvarez

Pronta recuperación

El mensaje de Caballero llega minutos después del deshielo institucional con la operadora. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, contactó esta mañana con el presidente de Renfe para tratar la crisis ferroviaria que ha dejado más de 100 servicios suprimidos y miles de viajeros tirados en las estaciones desde el jueves. El jefe del ejecutivo autonómico «entiende y comparte la necesidad de ser prudentes» pero califica de «inadmisible» la forma en la que se ha gestionado: «sin apenas explicaciones, de forma descoordinada, dejando sin servicio y con falta de comunicación con la Xunta»

Durante la conversación, Álvaro F. Heredia le trasladó que «esperan restablecer el servicio con la mayor brevedad», algo que podría llegar «posiblemente este mismo fin de semana». Para ello serán claves las comprobaciones que en este momento «están acabando», según explicó el propio Rueda.