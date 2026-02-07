Los bomberos liberan en Vigo a una niña de cuatro años atrapada en el baño: «Estaban más nerviosos los padres»
Una familia de Travesía de Vigo vivió momentos de angustia cuando su hija se quedó encerrada en el baño al romperse el pasador de la puerta
La que iba a ser otra tarde de sábado anodina, marcada por el temporal, se complicó en cuestión de segundos para una familia de Vigo. La hija pequeña, una menor de cuatro años, estaba jugando en el cuarto de baño cuando el pasador de la puerta se rompió y la dejó encerrada en el interior, alrededor de las 15.30 horas.
Sus padres intentaron abrir sin éxito. Por más que forcejearon con el cerrojo, no consiguieron arreglarlo ni liberar a la niña, así que reaccionaron con rapidez y llamaron a los bomberos. En menos de diez minutos, una dotación se presentó en el domicilio familiar, en la Travesía de Vigo, y tomó las riendas de la situación.
Desde el parque de bomberos explicaron que, a su llegada, estaban más nerviosos los padres que la pequeña. Al otro lado de la puerta, la niña siguió al dedillo las instrucciones de los efectivos: le pidieron que se apartase, que se sentase tranquila en el retrete y que esperase.
La intervención fue tan rápida como sencilla. La puerta se abrió «en un segundo» y la menor salió corriendo directa a los brazos de su madre, que por fin pudo respirar aliviada tras el susto.
