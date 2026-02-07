El BNG plantea adecuar el Ifevi para conciertos
P.g.
Nueva propuesta en el marco del plan para potenciar el Ifevi. El BNG, aprovechando que se han reconducido las relaciones en el patronato del recinto ferial entre Concello de Vigo y Xunta, plantea que las mejoras que se acometan en las instalaciones, «infrautilizadas en grande medida», sirvan para acondicionarlas para acoger grandes conciertos y eventos. Los nacionalistas entienden que esto debe ir ligado a desterrar definitivamente la idea de hacer en Navia el Vigo Arena.
