Aimen pone en valor el talento femenino, casi el 40% de su plantilla

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Centro Tecnológico Aimen destaca la creciente presencia y aportación de las mujeres en su equipo científico y técnico, así como su papel clave en el desarrollo de proyectos de investigación e innovación con impacto industrial.

A día de hoy, de los 331 profesionales que integran su plantilla 128 son mujeres, lo que representa casi un 40%. En el ámbito científico, el centro cuenta con 261 profesionales, 81 de ellos mujeres (31%). Esta cifra refleja una evolución positiva y sostenida, teniendo en cuenta que en 2014 había 46 investigadoras en el equipo.

Esta tendencia también se refleja en áreas tecnológicas estratégicas como el equipo de Sistemas y Aplicaciones Láser, que cuenta actualmente con un 40% de mujeres, consolidando su participación en ámbitos de alta especialización y valor añadido para la industria.

«El crecimiento sostenido de la presencia femenina es el reflejo de nuestro compromiso con la atracción y el desarrollo del talento en todas las áreas del centro. Trabajamos para que el talento pueda desarrollarse en igualdad de oportunidades, fomentando equipos diversos y colaborativos que enriquecen nuestra forma de investigar, aprender e innovar», destaca Andrea Fontán, responsable de Personas y Cultura.

En el marco de esta conmemoración, Aimen desarrollará una acción de divulgación científica para los más pequeños, con una charla en el CEIP Antonio Palacios de O Porriño, en la que participarán cerca de 80 escolares de Primaria. La sesión correrá a cargo de las investigadoras Luz Herrero, promotora de Proyectos de Impacto Social y Ecosistemas Locales, y Lucía Alonso, team leader de Digital Factory.