Innovación
Aimen pone en valor el talento femenino, casi el 40% de su plantilla
Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Centro Tecnológico Aimen destaca la creciente presencia y aportación de las mujeres en su equipo científico y técnico, así como su papel clave en el desarrollo de proyectos de investigación e innovación con impacto industrial.
A día de hoy, de los 331 profesionales que integran su plantilla 128 son mujeres, lo que representa casi un 40%. En el ámbito científico, el centro cuenta con 261 profesionales, 81 de ellos mujeres (31%). Esta cifra refleja una evolución positiva y sostenida, teniendo en cuenta que en 2014 había 46 investigadoras en el equipo.
Esta tendencia también se refleja en áreas tecnológicas estratégicas como el equipo de Sistemas y Aplicaciones Láser, que cuenta actualmente con un 40% de mujeres, consolidando su participación en ámbitos de alta especialización y valor añadido para la industria.
«El crecimiento sostenido de la presencia femenina es el reflejo de nuestro compromiso con la atracción y el desarrollo del talento en todas las áreas del centro. Trabajamos para que el talento pueda desarrollarse en igualdad de oportunidades, fomentando equipos diversos y colaborativos que enriquecen nuestra forma de investigar, aprender e innovar», destaca Andrea Fontán, responsable de Personas y Cultura.
En el marco de esta conmemoración, Aimen desarrollará una acción de divulgación científica para los más pequeños, con una charla en el CEIP Antonio Palacios de O Porriño, en la que participarán cerca de 80 escolares de Primaria. La sesión correrá a cargo de las investigadoras Luz Herrero, promotora de Proyectos de Impacto Social y Ecosistemas Locales, y Lucía Alonso, team leader de Digital Factory.
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
- Condenan a un vecino de Tomiño que ganó un millón de euros en la lotería a compartir el premio con un amigo
- Dos tremendas trombas de agua y granizo atronan la madrugada en Vigo
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
- Buenas noticias para los autónomos gallegos: la Xunta publicará una orden con 41 millones en ayudas