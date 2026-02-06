La Xunta alerta de «alta concentración» de plomo en las acometidas municipales del entorno del instituto de Beade

La Xunta de Galicia ha notificado al Ayuntamiento de Vigo y a la empresa Aqualia, responsable de la concesión municipal del suministro de agua, el hallazgo de una «alta concentración» de plomo en dos acometidas de las tres que se han analizado en el exterior del instituto de Beade.

La administración autonómica explica en un comunicado que los inspectores farmacéuticos de Salud Pública, dependientes de la Consellería de Sanidade, recogieron el lunes las muestras en un punto de red y en tres acometidas de la zona de abastecimiento de Quintián.

Los análisis revelaron, según la Xunta, una «alta concentración» de plomo y la presencia de otros metales como hierro, aluminio y arsénico en dos de las acometidas.

La administración autonómica señala que el director territorial de Educación, César Pérez Ares; la jefa de la Unidad Técnica y de la directiva del IES Beade, y un representante de la empresa de suministros, visitaron ayer, jueves, el centro para comprobar el estado de instalaciones y los circuitos.

En esa ronda, certificaron que todas las tuberías de consumo de agua son de polietileno, lo que demostraría que la presencia de plomo procede de las acometidas exteriores.

El director territorial de Educación ha solicitado al Ayuntamiento que tome medidas correctoras para evitar problemas en el consumo del agua y ha propuesto que el Gobierno local realice catas para detectar las tuberías de plomo que están provocando el problema.

Noticias relacionadas

«No sirve de nada que tengamos todas las instalaciones perfectas en el interior con polietileno cuando existe un arrastre de plomo desde las tuberías municipales exteriores hacia el interior», ha asegurado Pérez Ares