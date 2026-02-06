Vigo cierra al tráfico el acceso a San Roque desde Gregorio Espino

El Concello de Vigo cerrará la calle San Roque al tráfico rodado desde Gregorio Espino a partir del próximo lunes 9 de febrero y por un periodo estimado de dos meses.

Este importante corte de tráfico en esta zona responde a las obras de humanización que se están realizando en el tramo de la calle San Roque, entre Gregorio Espino y Reiseñor, lo que obligan a cortar este concurrido acceso para poder continuar con los trabajos de reforma que está ejecutando la empresa Oreco Balgon SA.

Según informa la Concejalía de Tráfico, la calle se cortará a la altura del número 110 de San Roque con acceso exclusivo para garajes, servicio público y carga y descarga desde el 9 de enero a las 10.00 horas y por un periodo aproximado de dos meses.

Tráfico advierte que solo se permitirá el acceso a vehículos autorizados, garajes de viviendas con su correspondiente vado y comercios existentes en este tramo.

Desvíos recomendados

Para evitar el cierre de la calle San Roque desde Gregorio Espino, la Concejalía de Tráfico recomienda a los conductores desviarse a través de: Alcalde Gregorio Espino, Morcego, Faisán, Fdo Lago Olano, San Roque o por Alcalde Gregorio Espino, Morcego, San Roque.

Para llegar a la calle Colombia, los conductores sí podrán continuar hasta el cruce con la calle Reiseñor, seguir de frente por la calle San Roque hasta el número 110 y girar a la izquierda por Colombia.

Así será la nueva rúa San Roque a partir de 2023 / FdV

También pueden acceder desde la Plaza de España a través de la calle Puerto Rico, continuar por Couto San Honorato hasta llegar a la calle Reiseñor y girar a la izquierda por San Roque hacia la calle Colombia.