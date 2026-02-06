Usuarios denuncian el bloqueo de la web de Monbus: «Me han cobrado dos billetes y no tengo ninguno»
El bloqueo de las líneas de tren fuerza a clientes a recurrir a servicios de autobús: «Llevo desde las 6 de la tarde de ayer sin respuesta de la compañía»
La empresa admite un «colapso puntual» por el aumento «inesperado» de la demanda: «Todos los importes cobrados indebidamente serán reembolsados»
L.G.
Vigo está incomunicado por ferrocarril, pero usuarios habituales de este método de transporte también se están viendo bloqueados en alternativas de desplazamiento por carretera. Clientes que han recurrido a Monbus para desplazarse este viernes a A Coruña están sufriendo el enorme pico de demanda como consencuencia de la tormenta Leonardo y se han topado con una página web que comercializa billetes sin llegar a remitirlos correctamente.
«Llevo desde las 6 de la tarde de ayer con este problema. Compré un primer billete de Vigo a A Coruña, me hicieron el cargo en la cuenta pero no tengo el tique», denuncia un usuario. El número de atención al cliente de Monbus tampoco está siendo efectivo, apunta. Más bien al contrario: «Da error de llamada, se cuelga en cuanto seleccionas idioma o te tienen en espera permanente sin que atienda nadie». En lo que va de mañana ha realizado más de una veintena de llamadas, todas sin éxito.
Un usuario indica que ha realizado una segunda reserva, también cobrada en su cuenta bancaria, con idéntico resultado. «En la estación de autobuses de Vigo nos han dicho que hay más gente con este problema y que teóricamente deberíamos recibir el billete». Pero, de momento, desconoce si podrá desplazarse a la ciudad herculina.
La web oficial de Monbus indicaba ayer estar sufriendo una sobrecarga por la elevada demanda de billetes, aunque esa alerta no consta en estos momentos.
Explicaciones de Monbus
Las empresa ha aclarado en un comunicado que «Durante la jornada de ayer y primeras horas de hoy se produjo una demanda de compra extraordinaria e inesperada en el sistema de venta online, motivada por la coincidencia de varios factores: incidencias y paros en la red ferroviaria, el trasvase de un elevado número de usuarios al transporte por carretera y el inicio del fin de semana. Esta situación provocó un colapso puntual del proceso de venta online, impidiendo en algunos casos la correcta generación de los billetes, pese a haberse realizado el cargo correspondiente», aseguran.
Aseguran que desde Monbus se está trabajando «día y noche», con carácter prioritario, para restablecer plenamente el servicio, reforzar los sistemas y gestionar lo antes posible los reembolsos de aquellos viajeros a los que se les haya cobrado el importe del billete sin que este llegase a emitirse correctamente. «Todos los importes cobrados indebidamente serán reembolsados», garantiza la empresa.
