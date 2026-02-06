Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres detenidos en Vigo vendían droga directamente a menores desde un edificio en obras okupado

El inmueble, sito en el barrio de Traviesas, está reformándose

Policía Nacional

R. V.

La Policía Nacional detuvo en las últimas horas en Vigo a tres personas tras desmantelar un 'punto negro' de droga ubicado en un edificio en proceso de rehabilitación ocupado en el que se vendían sustancias directamente a menores.

Tal como informa dicho cuerpo de seguridad, la investigación comenzó tras las quejas vecinales en el barrio de Traviesas, al detectarse un flujo constante de compradores que accedían al inmueble, debido a que el portal permanecía abierto de manera permanente, lo que facilitaba la actividad ilícita.

Durante las vigilancias, los agentes constataron la presencia de menores de edad entre los compradores, «un hecho que aceleró la investigación policial a fin de garantizar su protección».

Por ello, se puedo comprobar que uno de los detenidos residía como ocupante ilegal en una de las viviendas y sería el encargado de vender la droga, principalmente marihuana y hachís. Por su parte, los otros dos se encargarían de suministrar al primero las sustancias.

Noticias relacionadas

Durante el registro del inmueble se incautaron 350 gramos de hachís, 150 gramos de marihuana y material para el pesaje y distribución de la droga. Los detenidos, uno de nacionalidad colombiana y dos españoles, han sido puestos a disposición judicial este mismo viernes.

