Renfe cancela por el temporal todos sus trenes en Vigo y deja miles de afectados

«Debido a las condiciones meteorológicas en Galicia, los trenes con origen y destino Vigo no prestan servicio». Este mensaje se pudo leer durante toda la jornada de ayer en las pantallas de las estaciones de Urzaiz y Guixar, en las alertas emitidas tanto por Adif como Renfe a través de sus redes sociales y en los mensajes de texto recibidos por los miles de usuarios afectados –entre las dos terminales ferroviarias movieron al día, de media, en 2025 casi 6.000 pasajeros, según datos de Adif– por el temporal Leonardo.

Las compañías reforzaron sus servicios por carretera para acoger a los viajeros que se quedaron sin tren. / Alba Villar

Decisión unilateral

Ante el riesgo de «inundaciones y desprendimientos de tierras en los trayectos», Renfe optó por suspender absolutamente todos los trenes con salida y destino Vigo, que fueron ayer un total de 46 entre Media Distancia, Regionales y los servicios de AVE y Avlo. Desde Adif han querido remarcar que esta decisión corresponde en exclusiva a la operadora, que empezó a informar a los viajeros de las cancelaciones en la noche del miércoles. Asegurando que «no hay ningún punto en la infraestructura que esté dañado e impida circular», desde Adif se desmarcan de la cancelación total del servicio ferroviario en Vigo, que previsiblemente se prolongará durante la jornada de hoy, afectando a un mayor número de usuarios al ser jornada previa de fin de semana.

Para verificar las condiciones de la vía, poco antes de las 14.00 horas de ayer se empleó un tren de la serie 121 a modo de «exploradora», permitiendo reconocer el estado de la vía entre Vigo y Santiago de Compostela. Tripulado por un maquinista de Renfe y un agente de Adif, para los primeros no llegó a certificarse las máximas condiciones de seguridad para retomar la normalidad, manteniendo todos los servicios cancelados sine die.

«Me enteré por la televisión y me vine para la estación de bus con mucho tiempo para asegurar un billete» Sonia — Acudía a trabajar a Pontevedra

Nuevas cancelaciones

En cuando a la jornada de hoy, ésta no pinta más halagüeña, tal y como se anunciaba ya en la tarde de ayer. Renfe informaba de nuevo en sus canales web que mantendrá cortado el tráfico ferroviario con origen y destino Vigo ampliando este cierre a Ourense - Carballiño - Santiago por «riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierras en el Eje Atlántico». En principio, los trayectos afectados, de nuevo tanto los de Alta Velocidad como Media y Larga Distancia son los que cubren las rutas Vigo Urzaiz –Santiago, Vigo Guixar – Santiago, Vigo Guixar – Tui , Vigo Guixar – Ourense y Ourense - Carballiño - Santiago. Al igual que ayer, tampoco se establece Plan Alternativo de Transporte por carretera.

«Mi hermana viajaba desde Córdoba pero ya no pudo porque le cancelaron el AVE a Madrid; para hoy estamos en alerta» Samira Faz — Sus familiares llegan hoy a Vigo-Urzaiz

Sin transporte por carretera

Y es que la gran problemática con la que se encontraron los pasajeros a su llegada a la estación fue la ausencia de alternativas o reubicaciones por parte de Renfe. A pesar de que sí se contempló para los trenes que a primera hora de ayer fueron suspendidos un Plan Alternativo de Transporte por carretera en todo su recorrido, el avance de las cancelaciones impidió a la operadora –según afirma– disponer de una flota suficiente de autobuses para cubrir la totalidad de los servicios de trenes cancelados y pasajeros afectados.

De este modo, los pasajeros afectados tuvieron que costearse ellos mismos los billetes de bus, –Renfe solo propuso cambios o cancelaciones de billete de forma gratuita–para poder llegar a sus destinos. Esto propició colas en la estación de buses de Vigo e incluso dificultades en la página web de Monbus para poder comprar estos billetes por la alta demanda.

Refuerzos

Ante esta situación, desde la Xunta se ha optado por reforzar los buses a Vigo para garantizar la movilidad de los afectados por la suspensión del tren ante la suspensión indefinida de las conexiones ferroviarias. El organismo autonómico contactó con la empresa concesionaria de esta línea para articular refuerzos por carretera en este tramo del eje atlántico.

En concreto, ya se habilitaron refuerzos entre A Coruña y Vigo a las 10:00 y a las 11:00 horas, así como en el sentido contrario a las 10:45 horas, según ha explicado el Gobierno gallego en un comunicado. También se reforzaron los trayectos A Coruña- Vigo a las 13:00 horas, Santiago-Vigo a las 15:15 y a las 16:00 horas, y Vigo-Santiago a las 15:30, y no se descartan más refuerzos para el resto de servicios del día de hoy.

A este respecto también se pronunció el Concello de Vigo, reclamando a Renfe «un servizo de autobuses alternativos ao transporte en tren dado que a rede ferroviaria non está en condicións de operatividade».

Desde el Gobierno local sostienen que Renfe «debe poñer a disposición do seus viaxeiros autobuses que circulen entre a estación de autobuses de Vigo ata Santiago coas mesmas frecuencias que o tren» y con «capacidade suficiente» para el traslado de todos y todas las usuarias. «Renfe non pode deixar desatendidos e sen servizo de transporte aos viaxeiros e viaxeiras de Vigo», recalca.

«Había personas que llevaban 12 horas esperando porque se negaron a ir en bus y los reubicaron aún ahora» Brais Fernández — Viajaba desde Peinador a Madrid

Retrasos en Peinador

En cuanto a la situación en el aeropuerto de Peinador, el viento se confirmó como el verdadero peligro a la hora de tomar tierra por parte de los aviones que se aproximaban a la pista de aterrizaje. Ayer, al cierre de esta edición, un total de 6 vuelos tuvieron que ser cancelados, tres aterrizajes y tres despegues, con origen y destino Madrid (tanto Iberia como Air Europa) y Canarias con Binter. A mayores, se registraron retrasos de hasta 3 horas y en alguna ocasión, los pasajeros tuvieron que ser reubicados lo que provocó retrasos mayores, según informaron pasajeros que se encontraban esperando su vuelo en Peinador.

En el mar, tanto Piratas de Nabia como Mar de Ons suspendieron los servicios a primera hora de la mañana de ayer reanudándolos bien entrada la tarde. A través de sus redes sociales, se puede conocer la información sobre la activación o suspensión de las rutas. Mar de Ons anunció que los viajes entre Cangas y Vigo se programaban cada 30 minutos «para adecuar la velocidad de los buques a las inclemencias meteorológicas» entre las 07.00 y las 10.00 horas de esta mañana.