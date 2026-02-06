La magistrada no aprecia vulneración de derechos en la huelga de radiólogos de Vigo
Considera que los servicios mínimos se fijaron «correctamente» y que se impusieron las «tareas indispensables» para atender los casos urgentes
Rechaza la demanda presentada por el sindicato médico O'Mega, que reclamaba 18.000 euros
La magistrada de la plaza nº 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Vigo ha desestimado la demanda del sindicato médico O'Mega contra el Sergas por su actuación durante la huelga de los facultativos de Radiodiagnóstico que hacen guardias en otoño de 2025. El paro se prolongó durante un mes.
La jueza, que impone las costas al sindicato hasta un límite de 550 euros más IVA, no aprecia vulneración del derecho de huelga de los huelguistas. Al contrario, considera que se fijaron «correctamente» los servicios mínimos y que se impuso a los huelguistas designados en el marco de estos servicios mínimos «solamente las tareas indispensables para atender a los casos urgentes, cuya falta de atención podría haber tenido consecuencias irreparables en la salud de los pacientes».
Agrega, en un fallo que todavía no es firme y contra el que cabe recurso de apelación, que no se desvirtuó el derecho de huelga de los radiólogos ya que las pruebas no urgentes, que se contaron por miles, sí se vieron aplazadas. El sindicato acusaba al Sergas de obligar a los servicios mínimos a asumir actividad más allá de las urgencias y le reclamaba 18.000 euros, pero todos los alegatos han sido rechazados tras el juicio celebrado esta misma semana en la Ciudad de la Justicia de Vigo.
