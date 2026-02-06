Lluvia de reproches a Renfe por la «falta de alternativas» a la cancelación de trenes

La decisión de Renfe de cancelar todos los servicios ferroviarios entre Vigo, Santiago y Ourense por la borrasca ha desatado una lluvia de reproches políticos, focalizada especialmente en la decisión de la operadora estatal de no establecer un plan alternativo para ofrecer soluciones a los viajeros que se han tenido que quedar en tierra. La Xunta acusa directamente a Renfe de «dejar abandonados a miles de pasajeros», entendiendo que detrás de la situación hay «una falta de mantenimiento» de las infraestructuras.

«No es de recibo, es incomprensible», dijo el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, asegurando que la justificación aportada es que «como no son capaces de garantizar la totalidad de los billetes vendidos, deciden no garantizar ninguno».

Desde la Diputación, su presidente, Luis López, se sumó a calificar de «hecho grave» lo que está sucediendo, viendo «injustificable» no ofrecer un servicio de autobuses para que los usuarios puedan viajar. Exige, al igual que la Xunta, que se den las «explicaciones oportunas».

Mientras, partidos políticos como PP y BNG también salen a escena. El portavoz de los populares en el Concello de Vigo, Miguel Martín, ha querido poner el foco en el papel del alcalde vigués, Abel Caballero, «por ponerse de perfil ante un problema que afecta a miles de viajeros, una dejación de funciones inaceptable», contraponiendo su habitual actitud beligerante con la Xunta.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha puesto el foco en la necesidad de «invertir más» en el mantenimiento de la infraestructuras ferroviaria «para que se pueda seguir circulando en casos como el de los temporales que vivimos».