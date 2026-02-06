Juzgan en Vigo a cuatro hermanos acusados de ocultar a un sobrino para quedarse con una herencia de 84.000 euros

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acogerá el martes un juicio contra cuatro hermanos, a los que la Fiscalía acusa de ocultar la existencia de un sobrino para quedarse con su herencia al fallecer el padre de éste (y hermano de los procesados).

Según se recoge en el escrito de acusación pública, cuando los cuatro acusados tuvieron conocimiento del fallecimiento de su hermano, en Alemania, sin dejar testamento hecho, acudieron a un notario para lograr un acta de declaración de herederos únicos y universales del finado.

De este modo, ocultaron al notario la existencia de un heredero legítimo, su sobrino e hijo único del fallecido, y consiguieron esa declaración, así como un certificado sucesorio europeo.

Los acusados presentaron esa documentación en Alemania, ante el administrador de la herencia del fallecido, y lograron que les transfieran la herencia: algo más de 84.000 euros, que fueron ingresados en la cuenta de dos de ellos. Tras recibir el dinero, se lo repartieron equitativamente entre los cuatro.

Por estos hechos, la Fiscalía los considera autores de un delito de estafa y, subsidiariamente, de un delito de apropiación indebida, y pide para cada uno de ellos cinco años de cárcel, y multa de 3.300 euros. Además, deberán indemnizar a su sobrino en los 84.000 euros estafados más intereses.