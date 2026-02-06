La jueza se reafirma en el archivo del caso de la muerte violenta de Manuela Barbosa

La jueza instructora se ha reafirmado en el sobreseimiento provisional y archivo de la causa que se seguía por la muerte violenta de Manuela Barbosa Sousa, la vecina de Redondela de 66 años que desapareció en julio de 2021 y cuyos restos óseos fueron hallados tres años después en una finca de Arcade próxima a la casa de una de sus hijas, a la que la mujer se dirigía cuando se le perdió la pista.

El procedimiento, sin embargo, no ha escrito todavía su última palabra. Junto al recurso de reforma que acaba de resolver la plaza nº 2 del Tribunal de Instancia de Redondela, la familia de la víctima, representada por el abogado Luciano Prado, presentó otro de apelación sobre el que se deberá pronunciar la Audiencia Provincial de Pontevedra. El letrado solicita la reapertura del caso y la práctica de una serie de diligencias al considerar que no hubo «ni una mínima actividad instructora».

La causa se cerró por la inexistencia de indicios sobre la persona o personas que pudieron haber acabado con la vida de Manuela. Esta vecina de Redondela presentaba tres golpes en la cabeza, uno de ellos especialmente severo, que dirigieron las pesquisas hacia un caso de homicidio.