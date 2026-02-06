El futuro gimnasio en el centro comercial Travesía de Vigo promete «abrir cuanto antes» tras incumplir los plazos anunciados
El centro había captado varios usuarios con ofertas de bienvenida para empezar en diciembre, pero sigue con las puertas cerradas
R.V.
La multinacional VivaGym asegura que está trabajando para «abrir cuanto antes» su tercer gimnasio en la ciudad de Vigo, que se ubicará en el centro comercial Travesía, después de que incumpliese los plazos anunciados el pasado otoño, cuando captó varios futuros clientes con ofertas de bienvenida muy atractivas anunciando la apertura para el mes de diciembre, algo que no se produjo y que sigue todavía sin concretarse.
Afectados por la situación criticaron que, pese a pagar la matrícula, no podían hacer uso de los servicios y, cuando acudieron a preguntar a las oficinas de la empresa por una posible devolución del dinero, no se les permitió, ofreciéndoles hacer uso de otro de los dos gimnasios con los que cuenta en la ciudad pagando una cuota a mayores.
Tras salir a la luz las quejas en una información de FARO, VivaGym tomó la decisión de remitir un comunicado a los socios afectados, permitiéndoles hacer uso de los otros dos gimnasios de la cadena manteniendo el precio de inscripción o, en su defecto, esperar a la apertura del centro en Travesía de Vigo garantizándoles que no se les cobrará nada hasta ese momento, una fecha que continúa en el aire.
