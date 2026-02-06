Los desorbitados precios de las escasas plazas hoteleras para Conxemar a ocho meses de la feria: hasta ocho veces más de lo habitual

Conxemar, la feria internacional de productos del mar congelados, es un evento de referencia a nivel mundial y está marcado en rojo para muchos sectores aunque aún falten ocho meses para la celebración de la edición de 2026, prevista entre el 6 y el 8 de octubre. El éxito del certamen crece año tras año y el Ifevi se queda pequeño, por lo que está en la hoja de ruta de las administraciones una nueva ampliación, pero también la planta hotelera de Vigo, con muchas de las empresas que desembarcan en la ciudad reservando habitaciones, e incluso hoteles enteros, a un año vista para garantizarse un alojamiento con un coste mucho más razonable.

En estos momentos, según refleja el portal de reservas Booking, un 98% de la oferta hotelera viguesa está ya ocupada para las dos noches comprendidas entre el 5 y el 7 de octubre, con habitaciones disponibles únicamente en 13 hoteles con precios que llegan a multiplicar por ocho las tarifas que ofrecen para la semana inmediatamente posterior entre lunes y miércoles, un claro ejemplo del filón que supone para el sector turístico la celebración de un evento de estas características, al permitirle colgar el cartel de «completo» en un momento del año de temporada baja a caballo entre el verano y la Navidad.

La diferencia más abultada entre precios se da, según los anuncios en Booking, en el hotel Pantón, con una tarifa de 702 euros para las dos noches de Conxemar y de 90 para la semana siguiente, pero también está muy cerca la del hotel Exe, donde una habitación individual coincidiendo con la feria se cotiza a 980 euros, por los 140 de dos noches siete días después. También el hotel Eurostars Mar de Vigo tiene disponible una estancia por 900 euros, que sin Conxemar costaría 144, cinco veces menos.

Lo que sucede este año no es algo nuevo, sino un escenario que se ha venido repitiendo los últimos años y que desde el sector consideran que los pagos por cantidades totalmente fuera de mercado son «anecdóticas», incidiendo en que la mayoría de los participantes en Conxemar contratan sus alojamientos con precios pactados y que únicamente las plazas sueltas se ofrecen con estas tarifas para tratar de dar salida con un margen de beneficio mucho más elevado a las escasas habitaciones disponibles. El fenómeno de Conxemar permite también una mayor rentabilidad, al llenarse los hoteles de la ciudad, a aquellos que se encuentran en el área metropolitana o incluso en otros puntos de la provincia de Pontevedra.

Los pisos turísticos, más asequibles

Aunque el perfil de usuario de Conxemar suele optar por el hotel como modo de alojamiento para su estancia en Vigo, la ciudad ofrece también la posibilidad de optar por las viviendas turísticas como alternativa para esas fechas, con tarifas para las dos jornadas que coinciden con la feria que no suben especialmente respecto a las semanas anteriores y posteriores. Entre el 5 y el 7 de octubre es posible encontrar opciones en inmuebles por poco más de 100 euros, algo impensable con los establecimientos hoteleros.