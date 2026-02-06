El desarrollo del PXOM de Vigo: se encauzan los proyectos comerciales, pero se atasca la estratégica recuperación del patrimonio industrial

Camino de los seis meses en vigor, el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo ha permitido acelerar la tramitación urbanística de varios ámbitos considerados estratégicos para el desarrollo a medio y largo plazo de la ciudad, aunque no todos con resultado satisfactorio, especialmente en lo que se refiere a suelos eminentemente residenciales ligados a la recuperación del patrimonio industrial en desuso de la urbe olívica. Sí transcurren por un camino menos espinoso grandes proyectos comerciales, que deben ir concretándose en los próximos meses para que las máquinas puedan ponerse a trabajar, y transformaciones ambiciosas de enclaves con una gran importancia como son la Plaza de España o el tramo urbano de la AP-9.

Luz verde

En todo este tiempo, han llegado ya a la ventanilla de la Xunta planes urbanísticos parciales de siete ámbitos que suman más de medio millón de metros cuadrados. Tres de estos proyectos han recibido por parte de la Consellería de Medio Ambiente la luz verde ambiental y no tienen obstáculos para continuar avanzando. Se trata de dos importantes bolsas de suelo comercial en Alcabre, donde está previsto frente al colegio Amor de Dios el desembarco de la multinacional Obramat (de materiales de construcción) como principal referente y que llevará aparejado un tramo de la prolongación de la rúa Marín y un gran bulevar en la avenida de Europa, y en Bembrive, donde está proyectado desde hace lustros el desarrollo de Recaré, que además de un gran hipermercado y otras superficies de ocio, compras y entretenimiento, permitirá mejorar la seguridad y la circulación por la A-55 y el entorno una vez se incorporen al proyecto barreras vegetales y estudios de ruido.

Terrenos en los que está previsto en Alcabre una gran superficie comercial. / Alba Villar

En clave comercial, avanza también el proyecto junto a la avenida Ricardo Mella promovido por Global Fitness Sport, que ya ha tramitado ante la Consellería de Comercio la autorización para poder realizar allí la actividad, pendiente también de la ejecución de obras de urbanización ya aprobadas por la Xunta. También ha avanzado sin obstáculo el planeamiento diseñado en Alcabre, junto a la rúa Castaña, donde se proyecta hasta medio centenar de viviendas, la mayoría pisos, y el del Ofimático, entre la avenida de Madrid y Martínez Garrido, donde la Xunta liderará la urbanización para permitir la construcción de más de 2.000 inmuebles residenciales.

Freno a obras estratégicas

Más problemas están teniendo importantes y estratégicos desarrollos principalmente residenciales como son los de los ámbitos de las antiguas fábricas de La Artística, entre las calles Coruña y Tomás Alonso, y de Bernardo Alfageme, en Bouzas, ya que en ambos casos Medio Ambiente ha dictaminado, amparándose en los informes de la Dirección Xeral de Patrimonio, que las actuaciones se deben someter a un examen mucho más riguroso al concluir que ponen en peligro los elementos catalogados ligados al pasado industrial de la ciudad. La decisión adoptada ha caído como un jarro de agua fría en el Concello, acusando a la Xunta de «torpedear» la recuperación de esas zonas. Queda por ver ahora cuál será el contenido del informe ambiental para el plan especial enviado a la Xunta para intervenir en los terrenos en Cabral de la antigua fábrica de GEA en Santa Clara, donde se prevén hasta 950 viviendas y un parque preservando el valor de la histórica fábrica.

Vista general de la Panificadora de Vigo. / Marta G. Brea

Mientras, otro legado a preservar como es la Panificadora continúa esperando por un impulso definitivo mientras se prolonga la degradación de todo el entorno. Está pendiente todavía la firma del convenio entre Concello y Zona Franca que permitirá garantizar la rehabilitación de toda la zona, empezando por las expropiaciones, un trámite que ha sufrido un revés administrativo al tener que desistir la Gerencia de Urbanismo de la licitación aprobada, aunque está previsto que ahora lo asuma el organismo de manera directa para minimizar los retrasos.

Trámites en marcha

El hito del nuevo PXOM permitió también ponerse manos a la obra con actuaciones singulares que llevan mucho tiempo en los cajones de Praza do Rei, como por ejemplo la transformación de la Plaza de España para hacerla semipeatonal y más verde. El gobierno local ha conseguido desbloquear ya todos los convenios urbanísticos, a excepción de uno, de las diferentes manzanas que conforman el enclave. El objetivo es generar un nuevo vial periférico para liberar la superficie, compensando a los promotores con la posibilidad de desarrollar viviendas.

También ha avanzado la integración de la AP-9 entre Teis y Alfonso XIII, una vez que el Concello ya ha dado luz verde al protocolo con el Ministerio de Transportes para establecer las obligaciones de cada administración. Conseguir una total permeabilidad extendiendo el efecto Vialia o el del Halo, desafíos.

Por último, en octubre se daba también el pistoletazo de salida al procedimiento administrativo para, bajo el liderazgo municipal, «coser» la zona de A Seara, entre las calles Coruña y López Mora, destinada prácticamente en su totalidad a uso residencial, pero que también permitirá más zonas verdes y dotaciones públicas. Se trata de una superficie de más de 52.000 metros cuadrados que son ahora «una auténtica isla en la trama urbana».