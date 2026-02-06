El Concello de Vigo insiste a Renfe: «No puede volver la espalda a una ciudad de 300.000 habitantes, tiene que garantizar opciones»

El Concello de Vigo se reafirma en el mensaje lanzado en la tarde del jueves sobre la necesidad de que Renfe articule un plan de transporte alternativo a la cancelación de trenes para no dejar sin servicio a los miles de vigueses que tenían previsto viajar durante estos días, poniendo el foco en que se está viendo afectada la principal ciudad de Galicia. En este sentido, ven imprescindible habilitar servicios de autobús para poder circular entre Vigo y Santiago y, desde allí, poder continuar con sus desplazamientos en el medio ferroviario.

«Reiteramos que Renfe está obligado a garantizar alternativas, no puede volver la espalda a una ciudad de 300.000 habitantes», señalan fuentes municipales, poniendo el foco además en que la red del Eje Atlántico se opera en régimen de monopolio, por la que «la obligación se acrecienta» ante escenarios como el que se está viviendo por las inclemencias meteorológicas. «Tienen que atender a sus viajeros y estar preparados», concluye el Concello.

Desde la oposición local, el PP criticó la tibieza del alcalde, Abel Caballero, por no alzar la voz contra lo que está sucediendo, asegurando que si la administración responsable fuera la Xunta, su postura sería mucho más beligerante.