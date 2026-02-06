Cómics desde Vigo para insuflar vida a Gaza

Con 24 cómics cortos y una docena de ilustraciones, un grupo de casi 60 guionistas, ilustradores y coloristas de Galicia y el resto de España lanza un SOS para ayudar a Palestina. Es el ADN de la obra «Paz. Antología solidaria por Gaza», impulsada y coordinada por David Braña, nacido en Barcelona y afincado en Vigo desde hace 23 años. Se puede colaborar en este proyecto con alma participando en un «crowdfunding» en la plataforma Verkami. Parte de los beneficios irán destinados a Médicos Sin Fronteras y UNRWA, la agencia de la ONU que trabaja con los refugiados y refugiadas de Palestina para facilitarles un futuro digno.

«Es una iniciativa solidaria. Queremos reunir el máximo dinero posible para poder ayudar a los palestinos que están sufriendo el genocidio, la invasión, la ocupación en su territorio por parte de Israel. Lo que se consiga recaudar después de gastos ineludibles, como pueden ser los impuestos o la propia imprenta, irá destinado a dos oenegés», explica Braña a FARO. Hoy, pasado el mediodía, ya se habían recaudado 9.234 euros en 338 aportaciones. Quedan 18 días aún. La obra, sin ánimo de lucro, es un proyecto cultural colectivo que busca sumar apoyos, visibilizar una realidad y ayudar. El objetivo básico, de 3.000 euros, se logró en 24 horas.

Uno de los cómics de la antología, de D. Buceta. / D. Buceta

Explica Braña que la antología podrá conseguirse en formato físico y digital. «Está prácticamente terminada, falta maquetar y llevar a imprenta. La editorial es Serendipia, con la que la también publiqué una antología en favor de Ucrania», comenta antes de añadir que el prólogo lo redactó Marcos Méndez, periodista que estuvo sobre el terreno. Además, la obra ofrece una entrevista con un ciudadano palestino nacionalizado en España: Salah El Sousi, farmacéutico de 75 años. «Relata su trayectoria, que, como no puede ser de otra manera, es bastante dramática. Ha vivido la situación en primera persona», indica.

Obra de Fran Mariscal que se podrá ver en la antología. / Fran Mariscal

El objetivo es tener lista la obra en septiembre, pero Braña confía en que las personas que han apoyado este proyecto la tengan antes. En la antología, bajo la premisa de la libertad creativa, se encuentra «siempre latente un mensaje de paz, antibélico». «La mayoría están centradas en lo que está ocurriendo en Palestina», continúa, a la vez que indica que la meta es «lograr llegar a la máxima gente posible» para recaudar más ayuda. «Con este tipo de proyectos, aunque estoy contento con la respuesta, nunca estoy satisfecho, porque creo, que cuanto más podamos reunir, que esa es la idea, mejor», traslada.

El trato de paz parece que es un negocio para repartirse el territorio entre Israel y Estados Unidos

Preguntado por la situación actual en Gaza, explica que, con el trato de paz, que es «una infamia», lo que se ha conseguido es «silenciar un poco» lo que está sucediendo. «Parece que se trata de un negocio para repartirse el territorio entre Israel y Estados Unidos sin que el pueblo palestino tenga poder para decidir sobre su futuro. Hasta que la ONU, Europa y otros países no se planten de verdad, más allá del postureo, no cambiará nada», lamenta antes de poner en valor la «respuesta al genocidio» por parte del Gobierno central y la sociedad española. En todo caso, considera que el futuro es «muy impreciso y complicado» para los gazatíes, a los que «nunca se les tiene en cuenta».

Obra de René Merino. / René Merino

Braña remarca que «Paz. Antología solidaria por Gaza» es una obra «con autores de primera línea, muy rica en creatividad y elaborada con mucho cariño». «A los que son aficionados al cómic, se la recomendaría porque creo que les va a gustar. A los que no lo son, los animaría a participar en el proyecto porque se trata de una iniciativa solidaria que necesita del apoyo de todo el mundo», afirma.

Añade que el libro, un «rechazo a la indiferencia y un homenaje a la resiliencia de un pueblo que se niega a ser borrado, es prácticamente exclusivo» y destaca que, «en la campaña de crowdfunding, los interesados se pueden hacer con creaciones originales de los autores a un precio reducido».