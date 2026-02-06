La Casa das Artes de Vigo luce ya «magnífica» tras su renovación

La Casa das Artes de Vigo luce ya «magnífica» tras la renovación de la primera planta acometida por el Concello, tal y como destacó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, tras visitar el inmueble para examinar el resultado de los trabajos, que han requerido una inversión de 200.000 euros, que ha servido para mejorar la pintura, zonas de paso, sistemas de renovación del aire, crear un aula didáctica o cambiar la iluminación.

Con esta reforma ya ejecutada, el antiguo Banco de España «es ya una maravillosa sala de exposición con motivos distintos en cada planta», explicó Caballero tras detallar que en el bajo habrá exposiciones temporales, en el primer piso la colección de arta gallega, en el segundo una propuesta de la colección Torras y en la tercera obras de la Fundación Laxeiro.