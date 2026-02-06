Caballero anuncia Vigueses Distinguidos de 2026 relacionados con el deporte

El Concello de Vigo continúa ampliando la lista de propuestas de Vigueses Distinguidos y suma ahora nuevos reconocimientos en el ámbito del deporte. El alcalde, Abel Caballero, anunció que el gobierno local propondrá esta distinción para el Club Deportivo Nieto, Alfonso González —presidente del Alertanavia— y el Bembrive Fútbol Sala, en reconocimiento a su trayectoria y aportación a la sociedad viguesa.

El regidor puso en valor la historia y el arraigo del Club Deportivo Nieto, fundado en 1940 y con sede en el campo del Meixoeiro. Destacó que cuenta con 10 equipos y «una enorme tradición de fútbol». También subrayó la figura de Alfonso González, fundador del Club Polideportivo Alerta en 1962 —ahora, Alertanavia—, al que definió como una persona que ha dedicado toda su vida al deporte «como futbolista, organizador, directivo y presidente».

El alcalde resaltó asimismo el papel del Bembrive Fútbol Sala, al que describió como «una fórmula de entender el deporte desde el fútbol sala», con un elevado número de jugadoras y jugadores y una trayectoria destacada. En este sentido, recordó que, la pasada temporada, el equipo femenino se proclamó campeón de liga en Segunda División, grupo primero, un logro que, a su juicio, justifica plenamente el reconocimiento: «Se merecen ser viguesas distinguidas».

Estas nuevas propuestas se suman a las ya avanzadas por el alcalde, como los IES Alexandre Bóveda y Álvaro Cunqueiro, de Coia. Además, el gobierno local también llevará al pleno el nombramiento del exdirector de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo, Gonzalo Davila; de la Fundación Menela; y de la asociación Vida Digna.