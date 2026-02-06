Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vigo sin trenesLluvias de récordStellantis Coche EléctricoVuelo Filadelfia OportoDesarrollo PXOM VigoBecas Amancio OrtegaCelta-Osasuna
instagramlinkedin

Caballero anuncia Vigueses Distinguidos de 2026 relacionados con el deporte

Se suman a los IES Alexandre Bóveda y Álvaro Cunqueiroy al exdirector de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo, Gonzalo Davila, la Fundación Menela y la asociación Vida Digna

Alfonso González fundó el Alerta, hoy Alertanavia, en 1962.

Alfonso González fundó el Alerta, hoy Alertanavia, en 1962. / Marta G. Brea

Borja Melchor

El Concello de Vigo continúa ampliando la lista de propuestas de Vigueses Distinguidos y suma ahora nuevos reconocimientos en el ámbito del deporte. El alcalde, Abel Caballero, anunció que el gobierno local propondrá esta distinción para el Club Deportivo Nieto, Alfonso González —presidente del Alertanavia— y el Bembrive Fútbol Sala, en reconocimiento a su trayectoria y aportación a la sociedad viguesa.

El regidor puso en valor la historia y el arraigo del Club Deportivo Nieto, fundado en 1940 y con sede en el campo del Meixoeiro. Destacó que cuenta con 10 equipos y «una enorme tradición de fútbol». También subrayó la figura de Alfonso González, fundador del Club Polideportivo Alerta en 1962 —ahora, Alertanavia—, al que definió como una persona que ha dedicado toda su vida al deporte «como futbolista, organizador, directivo y presidente».

El alcalde resaltó asimismo el papel del Bembrive Fútbol Sala, al que describió como «una fórmula de entender el deporte desde el fútbol sala», con un elevado número de jugadoras y jugadores y una trayectoria destacada. En este sentido, recordó que, la pasada temporada, el equipo femenino se proclamó campeón de liga en Segunda División, grupo primero, un logro que, a su juicio, justifica plenamente el reconocimiento: «Se merecen ser viguesas distinguidas».

Noticias relacionadas y más

Estas nuevas propuestas se suman a las ya avanzadas por el alcalde, como los IES Alexandre Bóveda y Álvaro Cunqueiro, de Coia. Además, el gobierno local también llevará al pleno el nombramiento del exdirector de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo, Gonzalo Davila; de la Fundación Menela; y de la asociación Vida Digna.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
  2. ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
  3. Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
  4. Condenan a un vecino de Tomiño que ganó un millón de euros en la lotería a compartir el premio con un amigo
  5. Dos tremendas trombas de agua y granizo atronan la madrugada en Vigo
  6. La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
  7. ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
  8. Buenas noticias para los autónomos gallegos: la Xunta publicará una orden con 41 millones en ayudas

Renfe avisa que la cancelación de trenes en Vigo podría durar el fin de semana pero sin explicar por qué

Renfe avisa que la cancelación de trenes en Vigo podría durar el fin de semana pero sin explicar por qué

Caballero insiste en la «deuda» de la Diputación con Vigo

Caballero insiste en la «deuda» de la Diputación con Vigo

Renfe vuelve a dejar a Vigo sin trenes contra el criterio de Adif

Caballero anuncia Vigueses Distinguidos de 2026 relacionados con el deporte

Caballero anuncia Vigueses Distinguidos de 2026 relacionados con el deporte

El futuro gimnasio en el centro comercial Travesía de Vigo promete «abrir cuanto antes» tras incumplir los plazos anunciados

El futuro gimnasio en el centro comercial Travesía de Vigo promete «abrir cuanto antes» tras incumplir los plazos anunciados

Usuarios denuncian el bloqueo de la web de Monbus: «Me han cobrado dos billetes y no tengo ninguno»

Usuarios denuncian el bloqueo de la web de Monbus: «Me han cobrado dos billetes y no tengo ninguno»

Más de 50 menores premiados en el concurso de pintura de «Vigolandia»

Más de 50 menores premiados en el concurso de pintura de «Vigolandia»

Vigo, incomunicada por tren: cancelados 37 viajes debido a la borrasca Leonardo

Vigo, incomunicada por tren: cancelados 37 viajes debido a la borrasca Leonardo
Tracking Pixel Contents