Caballero insiste en la «deuda» de la Diputación con Vigo

El alcalde, Abel Caballero, volvió a cargar contra la Diputación de Pontevedra por lo que «le debe» a Vigo. Según explicó, al haberse cumplido 10 años (en 2025) desde la firma del convenio (establece una aportación anual de 5 millones en favor del Ayuntamiento) del Concello con el ente provincial, los importes deberían haberse actualizado conforme a la subida de precios, lo que situaría los atrasos en torno a los 3 millones de euros. Precisó que la institución provincial adeuda alrededor de 1,5 millones correspondientes a 2025 y unos 2 millones más de 2026.

El regidor indicó que la Diputación se financia con fondos procedentes del Gobierno de España en función de la economía y la población de cada ciudad. Al respecto, subrayó que Vigo aporta aproximadamente 85 millones de euros al presupuesto provincial, una cifra que equivale a cerca de un tercio del total, mientras que el retorno a la ciudad se limita, según dijo, a 5 millones. «¿Dónde están los 80 restantes?», se preguntó.

«Aportación ridícula»

Caballero censuró que la Diputación presuma de esa aportación, que calificó de «irrelevante» y «ridícula», y recordó que el convenio iniciado hace 11 años con Carmela Silva tenía como objetivo revisar las cantidades cada década. A su juicio, esa actualización debería producirse incluso cada cinco años y duplicar los importes y apostilló que la contribución adecuada de la Diputación a Vigo debería situarse en torno a los 50 millones. «Vienen a Vigo a llevarse dinero de Vigo a otros sitios», afirmó.

El alcalde insistió en que la institución provincial debe replantearse su política con la ciudad y le reprochó que, pese a que el presupuesto municipal supera en 300 millones al de la Diputación, esta última presuma de una aportación mínima. «Esto se lo tienen que hacer ver», zanjó.