Buses saturados e indignación popular en Vigo por la cancelación de los trenes
A falta de que Renfe proponga soluciones, los usuarios buscan alternativas para llegar a su destino, se quejan de la falta de información y avisos por la cancelación de los trenes
Descontento, incertidumbre y largas filas. Es la imagen que se ha visto este viernes en la Estación Intermodal de Vigo tras la cancelación de todos los trenes con origen y destino a la ciudad. Renfe no ha propuesto soluciones y miles de usuarios se han visto obligados a buscarse una alternativa. El autobús ha sido la opción más reclamada.
Uxía viene desde Santiago, cuenta que se produjo un colapso en la web de Monbus y para conseguir el billete tuvo que ir «personalmente a la estación». Su parada era Redondela, el cambio de transporte le impidió viajar hasta allí. Sergio Medina tenía una representación teatral en A Coruña. Se despertó a las 4.30 horas para intentar conseguir una manera de llegar: «La plataforma de pago de la empresa del bus me ha cobrado dos veces el billete sin mandármelo, al final lo tuve que comprar presencial». Por su trabajo, mañana tendrá que hacer el mismo recorrido a la inversa, ya que actúa en la sala Ártika de Vigo. Espera que todo esté «mejor organizado».
En general, la queja es común: el mensaje llegó a última hora. Clara asegura que ella y sus amigas habían leído una noticia y pudieron gestionar otras formas de viajar, pero «el aviso saltó una hora antes se la salida del tren». A André fue su compañera de piso la que le informó de la cancelación. Trabaja de tarde en Vilagarcía y la solución que encontró fue viajar por la mañana. Martín López no tuvo la misma suerte, él llegó a acudir a la estación y fue allí cuando se enteró de la noticia. «Hubo un momento de tensión porque éramos muchas personas intentando coger el bus», explica. Aunque resalta que finalmente todos llegaron a su destino
Otros usuarios que han tenido que hacer viajes más largos como Vigo-Madrid, han podido coger el tren en otras estaciones con el mismo billete.
Suscríbete para seguir leyendo
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
- Condenan a un vecino de Tomiño que ganó un millón de euros en la lotería a compartir el premio con un amigo
- Dos tremendas trombas de agua y granizo atronan la madrugada en Vigo
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
- Buenas noticias para los autónomos gallegos: la Xunta publicará una orden con 41 millones en ayudas