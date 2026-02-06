Buses saturados e indignación popular en Vigo por la cancelación de los trenes

Descontento, incertidumbre y largas filas. Es la imagen que se ha visto este viernes en la Estación Intermodal de Vigo tras la cancelación de todos los trenes con origen y destino a la ciudad. Renfe no ha propuesto soluciones y miles de usuarios se han visto obligados a buscarse una alternativa. El autobús ha sido la opción más reclamada.

Uxía viene desde Santiago, cuenta que se produjo un colapso en la web de Monbus y para conseguir el billete tuvo que ir «personalmente a la estación». Su parada era Redondela, el cambio de transporte le impidió viajar hasta allí. Sergio Medina tenía una representación teatral en A Coruña. Se despertó a las 4.30 horas para intentar conseguir una manera de llegar: «La plataforma de pago de la empresa del bus me ha cobrado dos veces el billete sin mandármelo, al final lo tuve que comprar presencial». Por su trabajo, mañana tendrá que hacer el mismo recorrido a la inversa, ya que actúa en la sala Ártika de Vigo. Espera que todo esté «mejor organizado».

En general, la queja es común: el mensaje llegó a última hora. Clara asegura que ella y sus amigas habían leído una noticia y pudieron gestionar otras formas de viajar, pero «el aviso saltó una hora antes se la salida del tren». A André fue su compañera de piso la que le informó de la cancelación. Trabaja de tarde en Vilagarcía y la solución que encontró fue viajar por la mañana. Martín López no tuvo la misma suerte, él llegó a acudir a la estación y fue allí cuando se enteró de la noticia. «Hubo un momento de tensión porque éramos muchas personas intentando coger el bus», explica. Aunque resalta que finalmente todos llegaron a su destino

Otros usuarios que han tenido que hacer viajes más largos como Vigo-Madrid, han podido coger el tren en otras estaciones con el mismo billete.