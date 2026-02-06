¿Qué buscan las familias a la hora de elegir colegio?

La ubicación, el proyecto educativo, servicios completamentarios como transporte, comedor o aula madruga; las extraescolares, plurilingüismo, valores... Son innumerables las cuestiones que atormentan a los padres y madres a la hora de escoger un centro educativo para sus hijos.

Un lustro atrás, muchos aseguraban plaza eligiendo el colegio o instituto que por zona escolar le correspondía, sin embargo, con el brusco descenso de la natalidad, casi es posible matricularse en el centro que se quiera. Esto motivó que desde sus equipos directivos pusiesen de moda las «jornadas de puertas abiertas».

Ahora, a finales de enero, y a lo largo del mes de febrero, se desarrollan estas visitas a los colegios donde los padres y madres interrogan, con mayor o menor sentido, a los responsables para decantarse por un solo centro. «Nos han llegado a preguntar desde las calificaciones de 2º de Bachillerato cuando iba su hijo iba a entrar en Infantil hasta por los protectores de las puertas o si los niños no pasan frío con uniformes cortos», explica la coordinadora de Educación Infantil del CPR Las Acacias.

Los vigueses Almudena y `Pablo en la jornada de puertas abiertas en el Colegio Las Acacias / Jose Lores

Este colegio concertado fue el primero en iniciar las visitas con las familias, entre ellas la formada por Almudena, Pablo y el pequeño Ignacio.

Su particular tour por la búsqueda del mejor colegio para sus hijos tiene al menos tres paradas. «Contamos con tres opciones que nos han gustado, aunque tenemos una casi definitiva. Hay siempre que tener alternativas por si acaso no entramos en nuestra primera», comentan ante lo que afirman es una decisión trascendental. «Cuando cumplió 3 meses empezamos a buscar y mirar colegios. Pienso que se trata de una de las decisiones más importantes y más si queremos que estudie todas sus etapas educativas», argumenta esta familia.

Jornada de puertas abiertas en el Colegio Las Acacias / Jose Lores

Continuidad

Precisamente esta característica es una de las que impone los concertados o privados a los públicos: la continuidad. «Queremos que pueda continuar en el colegio que escojamos tanto en Infantil hasta Bachillerato, todas. Que sea como una segunda familia, que no tenga que ir al colegio, sino que quiera ir», explican Almudena y Pablo.

A la hora de escoger el colegio, esta familia ha tenido en cuenta, por un lado, el «nivel académico» así como la «individualización» al alumnado y también la «formación en la fe». «Creo que estos tres puntos no los vamos a encontrar en un centro público», amplían.

Jornada de puertas abiertas en el CEIP Josefa Alonso, en Matamá / Pablo Hernández Gamarra

Educación pública «siempre»

Frente a esta postura, están los que sí priorizan la educación pública. Eva es la mamá de Enzo, quien al igual que Esteban y Lucía visitan el CEIP Josefa Alonso Alonso en estas jornadas de puertas abiertas. «Educación pública siempre, lo priorizaría pero sí es verdad que he tenido que bajar las expectativas después de visitar varios centros», reconoce Eva, vecina de Matamá.

Para ambas familias, el bilingüismo es fundamental y se ha convertido un criterio a tener en cuenta a la hora de decantarse entre uno u otro centro, al igual que también la atención a niños neurodivergentes. «Al final lo que importa es que el niño se sienta cómo en él; no miramos que no quedé cerca o no, es más, miramos muchos centros porque buscamos el mejor para él», coincidían los tres.

Jornada de puertas abiertas en escuela infantil A Semente / Jose Lores

Lingua galega

En cuanto a la trascendencia del idioma, son muchos los papás y mamás que aspiran a una educación íntegra en gallego. Por ello se han decantado por una escuela infantil y no un CEIP (Centro de Educación de Infantil y Primaria) para que al menos en la 2º ciclo de Infantil, de 3 a 5 años que no es obligatoria, reciban clase solo en dicha lengua. «Sabemos que unha vez empecen en Primaria as clases serán sobre todo en castelán. Vimos moitos centros que venden que logo na práctica non é real», comentaban casí al unísono Yara, Xenxo, Mariana, Aitor, María e Dani na xornada de portas abertas da Escola Infantil A Semente, en Teis.