El BNG de Vigo se suma a las propuestas para el Ifevi: quiere allí grandes conciertos
Los nacionalistas piden descartar la idea del Vigo Arena en Navia y centrarse en acondicionar el recinto de Cotogrande
Nueva propuesta en el marco del plan para potenciar el Ifevi. El BNG, aprovechando que se han reconducido las relaciones en el patronato del recinto ferial entre Concello de Vigo y Xunta, plantea que las mejoras que se acometan en las instalaciones, «infrautilizadas en grande medida», sirvan para acondicionarlas para acoger grandes conciertos y eventos.
El portavoz municipal de los nacionalistas, Xabier Pérez Igrexas, apunta que esta reforma que plantean debe servir, además, para abandonar la idea de construir en Navia el Vigo Arena, «xa que suporía arrasar con 25.000 metros cadrados de bosque na Barroca cun proxecto que foi legalizado pola porta de atrás, unha especie de mausoleo de Caballero, e para o que non se necesitan dilapidar recursos públicos».
Asimismo, el BNG entiende que el Ifevi necesita mejorar sus accesos y las conexiones por transporte público. Pide también considerar ampliar la zona de aparcamiento, con acuerdos por ejemplo con el aeropuerto de Vigo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
- Condenan a un vecino de Tomiño que ganó un millón de euros en la lotería a compartir el premio con un amigo
- Dos tremendas trombas de agua y granizo atronan la madrugada en Vigo
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
- Buenas noticias para los autónomos gallegos: la Xunta publicará una orden con 41 millones en ayudas