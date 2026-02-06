El BNG de Vigo se suma a las propuestas para el Ifevi: quiere allí grandes conciertos

Nueva propuesta en el marco del plan para potenciar el Ifevi. El BNG, aprovechando que se han reconducido las relaciones en el patronato del recinto ferial entre Concello de Vigo y Xunta, plantea que las mejoras que se acometan en las instalaciones, «infrautilizadas en grande medida», sirvan para acondicionarlas para acoger grandes conciertos y eventos.

El portavoz municipal de los nacionalistas, Xabier Pérez Igrexas, apunta que esta reforma que plantean debe servir, además, para abandonar la idea de construir en Navia el Vigo Arena, «xa que suporía arrasar con 25.000 metros cadrados de bosque na Barroca cun proxecto que foi legalizado pola porta de atrás, unha especie de mausoleo de Caballero, e para o que non se necesitan dilapidar recursos públicos».

Asimismo, el BNG entiende que el Ifevi necesita mejorar sus accesos y las conexiones por transporte público. Pide también considerar ampliar la zona de aparcamiento, con acuerdos por ejemplo con el aeropuerto de Vigo.