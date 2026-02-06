Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vigo sin trenesLluvias de récordStellantis Coche EléctricoVuelo Filadelfia OportoDesarrollo PXOM VigoGanadora PasapalabraCelta-Osasuna
instagramlinkedin

El BNG de Vigo se suma a las propuestas para el Ifevi: quiere allí grandes conciertos

Los nacionalistas piden descartar la idea del Vigo Arena en Navia y centrarse en acondicionar el recinto de Cotogrande

Vista general del Ifevi.

Vista general del Ifevi. / Marta G. Brea

Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

Nueva propuesta en el marco del plan para potenciar el Ifevi. El BNG, aprovechando que se han reconducido las relaciones en el patronato del recinto ferial entre Concello de Vigo y Xunta, plantea que las mejoras que se acometan en las instalaciones, «infrautilizadas en grande medida», sirvan para acondicionarlas para acoger grandes conciertos y eventos.

El portavoz municipal de los nacionalistas, Xabier Pérez Igrexas, apunta que esta reforma que plantean debe servir, además, para abandonar la idea de construir en Navia el Vigo Arena, «xa que suporía arrasar con 25.000 metros cadrados de bosque na Barroca cun proxecto que foi legalizado pola porta de atrás, unha especie de mausoleo de Caballero, e para o que non se necesitan dilapidar recursos públicos».

Noticias relacionadas y más

Asimismo, el BNG entiende que el Ifevi necesita mejorar sus accesos y las conexiones por transporte público. Pide también considerar ampliar la zona de aparcamiento, con acuerdos por ejemplo con el aeropuerto de Vigo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
  2. ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
  3. Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
  4. Condenan a un vecino de Tomiño que ganó un millón de euros en la lotería a compartir el premio con un amigo
  5. Dos tremendas trombas de agua y granizo atronan la madrugada en Vigo
  6. La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
  7. ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
  8. Buenas noticias para los autónomos gallegos: la Xunta publicará una orden con 41 millones en ayudas

El Concello de Vigo insiste a Renfe: «No puede volver la espalda a una ciudad de 300.000 habitantes, tiene que garantizar opciones»

El Concello de Vigo insiste a Renfe: «No puede volver la espalda a una ciudad de 300.000 habitantes, tiene que garantizar opciones»

Los desorbitados precios de las escasas plazas hoteleras para Conxemar a ocho meses de la feria: hasta ocho veces más de lo habitual

Los desorbitados precios de las escasas plazas hoteleras para Conxemar a ocho meses de la feria: hasta ocho veces más de lo habitual

Juzgan en Vigo a cuatro hermanos acusados de ocultar a un sobrino para quedarse con una herencia de 84.000 euros

Juzgan en Vigo a cuatro hermanos acusados de ocultar a un sobrino para quedarse con una herencia de 84.000 euros

Lluvia de reproches a Renfe por la «falta de alternativas» a la cancelación de trenes

Lluvia de reproches a Renfe por la «falta de alternativas» a la cancelación de trenes

Un acusado se enfrenta a seis años de cárcel por estafar con falsos alquileres en Vigo

Caballero anuncia Vigueses Distinguidos de 2026 relacionados con el deporte

Caballero anuncia Vigueses Distinguidos de 2026 relacionados con el deporte

Cómics desde Vigo para insuflar vida a Gaza

Cómics desde Vigo para insuflar vida a Gaza

Tres detenidos en Vigo vendían droga directamente a menores desde un edificio en obras okupado

Tres detenidos en Vigo vendían droga directamente a menores desde un edificio en obras okupado
Tracking Pixel Contents