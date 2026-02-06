Aimen pone en valor el talento científico y técnico femenino, casi el 40% de su plantilla
Dos investigadoras visitarán el CEIP Antonio Palacios con motivo del Día de la Mujer y la Niña en Ciencia
R.V.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Centro Tecnológico Aimen destaca la creciente presencia y aportación de las mujeres en su equipo científico y técnico, así como su papel clave en el desarrollo de proyectos de investigación e innovación con impacto industrial.
A día de hoy, de los 331 profesionales que integran su plantilla 128 son mujeres, lo que representa casi un 40%. En el ámbito científico, el centro cuenta con 261 profesionales, 81 de ellos mujeres (31%). Esta cifra refleja una evolución positiva y sostenida en la presencia femenina, teniendo en cuenta que en 2014 había 46 investigadoras en el equipo.
Esta tendencia también se refleja en áreas tecnológicas estratégicas como el equipo de Sistemas y Aplicaciones Láser, que cuenta actualmente con un 40% de mujeres, consolidando su participación en ámbitos de alta especialización y valor añadido para la industria.
«El crecimiento sostenido de la presencia femenina es el reflejo de nuestro compromiso con la atracción y el desarrollo del talento en todas las áreas del centro. Trabajamos para que el talento pueda desarrollarse en igualdad de oportunidades, fomentando equipos diversos y colaborativos que enriquecen nuestra forma de investigar, aprender e innovar», destaca Andrea Fontán, responsable de Personas y Cultura.
«Trabajar en Aimen me ha permitido participar en el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas en un entorno que apuesta por la innovación y la excelencia, con impacto real en la industria», destaca Nerea Otero, team leader of Advanced Laser MicroManufacturing Applications.
Por su parte, Lucía Alonso, team leader of Digital Factory, subraya que «la ciencia y la tecnología requieren equipos diversos y colaborativos, donde cada punto de vista aporta valor y enriquece nuestra forma de innovar; en Aimen trabajamos precisamente desde este enfoque, que nos permite contar con un entorno donde se fomenta el crecimiento profesional y el aprendizaje continuo».
En la misma línea, Filipa Lourenço, R&D Project Manager, señala que «participar en proyectos de I+D supone una oportunidad constante para afrontar retos tecnológicos y contribuir al desarrollo de soluciones innovadoras para el sector industrial».
Acercar la ciencia a los más pequeños
En el marco de esta conmemoración, AIMEN desarrollará una acción de divulgación científica dirigida a los más pequeños, con una charla en el CEIP Antonio Palacios de O Porriño, en la que participarán cerca de 80 escolares de 1º y 2º de Primaria. La sesión correrá a cargo de las investigadoras Luz Herrero, promotora de Proyectos de Impacto Social y Ecosistemas Locales, y Lucía Alonso, team leader de Digital Factory.
