Un acusado se enfrenta a seis años de cárcel por estafar con falsos alquileres en Vigo
El juicio, programado para el próximo miércoles, se había suspendido en dos ocasiones anteriores
La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, juzgará este miércoles, día 11 de febrero, a un acusado de estafar a una persona con dos falsos alquileres en la ciudad olívica. La vista se llevará a cabo a partir de las 12.30 horas después de haber sido suspendida hasta en dos ocasiones antes.
Según el escrito de acusación de Fiscalía, el acusado, junto a otro procesado que actuó como cómplice, ofreció al perjudicado dos alquileres de viviendas en la ciudad, una para él y otra para un amigo y su familia.
En concepto de arrendamiento y de seguro de impago le cobró diversas cantidades, que sumaron un total de 1.810 euros, y le dio a firmar unos supuestos contratos. Sin embargo, una de las viviendas no existía, mientras que la otra ya estaba ocupada por otra familia.
Por estos hechos, el Fiscal les atribuye el delito continuado de estafa agravada (al cometerse en relación a un bien básico, como es la vivienda) y pide para el principal acusado 6 años de prisión y multa de 4.320 euros, mientras que para su cómplice pide un año de cárcel y multa de 1.800 euros. Además, reclama que devuelvan el dinero, más intereses, al perjudicado.
