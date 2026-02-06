Más de 50 menores premiados en el concurso de pintura de «Vigolandia»
El certamen contó con la participación de 4.484 dibujos realizados por alumnado de 42 centros
El alcalde, Abel Caballero, entregó las distinciones a los 54 chicos y chicas cuyas obras fueron seleccionadas en el concurso de dibujo de «Vigolandia».
Según informó el Concello, el certamen contó con la participación de 4.484 dibujos realizados por alumnado de 42 centros. Caballero destacó ante las familias la elevada participación de la nueva edición del certamen.
Vigolandia inauguró el 26 de diciembre su XXI edición, que duró todo el fin de semana hasta el 30 de diciembre. El evento, que se celebró en el Ifevi, contó con hinchables, pistas de obstáculos, tirolinas, diferentes talleres, animación musical y un circuito de seguridad vial organizado por la Policía Local.
