Zenet, cantante: « El jazz permite tocar y cantar todos los géneros »

Antonio Mellado, más conocido como Zenet, ha construido una carrera sólida y elegante, a través de una forma muy personal de habitar el jazz. Tras un parón, regresa a los escenarios para presentar «Las manos y la voz», uno de sus discos más íntimo, centrado en la esencia de la canción.

— Siempre se le ha definido como un artista fronterizo entre géneros. ¿Sigue reconociéndose en esa idea?

— Soy muy escurridizo con las etiquetas, pero esta vez me he tirado al barro. En mi nuevo proyecto, «Las manos y la voz» incorporo bolero, bossa nova y folk. Es, también, la primera vez que canto un tango de verdad, completo. Tengo la sensación de que si existe la reencarnación, en alguna vida tuve que ser cantante de tango en Argentina.

— Sin embargo, el jazz es el hilo conductor de toda su obra.

— Claro. Yo utilizo el jazz como el aceite de oliva: es el lenguaje musical que permite tocar y cantar todos los géneros. Bajo ese idioma común puedo reinterpretarlo todo. En este disco hay un acercamiento más claro a la pureza de la guitarra y la voz, para volver a la canción desnuda.

— En el disco también hay una presencia muy especial, la de José Taboada.

— Su espíritu sobrevuela toda la obra. José ha sido la guitarra que me ha acompañado toda la vida. Nos falta desde hace dos años, de tal manera que, para recordarlo, están conmigo cinco guitarristas diferentes: Raúl Kio kio, Dayan Abad, Arturo Lledó, el Twanguero y Daniel Casares.

— ¿Fue su fuente de inspiración?

— No empezó como un homenaje, sino que de forma orgánica, todos fuimos teniendo en cuenta la presencia constante de nuestro querido amigo José Taboada.

— Entonces, ¿De dónde nace su música?

— De la vida misma. Del amor, aunque siempre digo que el amor es una excusa para hablar del ser humano. Sirve para hablar del miedo, de la desidia, de lo que no sabemos decir, de las cosas que se quedan pendientes. Al final hablas de la condición humana.

— El álbum ha sido una forma de reivindicar la calma, la duración de los procesos artesanales.

— Sí, para mí es un proceso largo. En este caso he tenido un año entero para poder hacerlo, me he bajado de los escenarios y no he hecho ni una sola actuación. He trabajado con distintos poetas para que hiciéramos a medias cada canción, de tal manera que ha habido un trabajo muy exhaustivo. Es un proceso muy artesanal, muy largo y donde dejo hasta el último momento que siga habiendo creatividad, porque la forma de grabar es una forma de grabar también muy a la antigua.

— ¿Y cómo se relaciona su música, tan reposada y narrativa con una sociedad que parece ir cada vez más deprisa?

— Es verdad que vivimos en un mundo muy acelerado. También es cierto que cuando hay una tendencia suelen surgir movimientos de contraposición. Yo pertenezco a ese mundo tranquilo, sobre todo por la edad. La música sigue siendo mi vieja amiga y yo sigo siendo su viejo amigo también. El público que viene a verme es un tipo de público al que le gusta mucho la canción buena, bien hecha, los buenos músicos, los buenos instrumentistas. Las últimas presentaciones de mi disco han sido en lugares como librerías, donde haces una escucha activa con la gente. Eso nunca va a cambiar, siempre va a estar ahí.

— ¿Qué espera de su concierto en Vigo?

— Hacer un buen paseo por la música. Llevar a la gente de la mano, contar mis secretillos entre canción y canción. Que se emocionen, que sonrían, que lloren si hace falta y que hagan un viaje del que nunca se puedan olvidar.