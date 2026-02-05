Vithas Vigo ponen en marcha otro Da Vinci

Vithas Vigo pondrá en marcha «de forma inminente» un nuevo robot Da Vinci. Fue el primer hospital del sur de Galicia en contar con esta tecnología, pero dejó de contar con ella en 2024. Ahora, con una nueva adquisición, la recupera.

El hospital de Vía Norte ofrecerá esta tecnología en las especialidades de coloproctología, urología, ginecología y cirugías gástricas, al igual que en el Hospital Álvaro Cunqueiro. Pero será el único de Vigo en usarlo en cirugía de mama. En Beade, hacen otras intervenciones ginecológicas y también cirugía torácica y pediátrica.

A través de una nota de prensa, el grupo Vithas explica que cuenta con siete robots quirúrgicos Da Vinci distribuidos en su red de 22 hospitales y 39 centros asistenciales, en 14 provincias. Con su incorporación ofrecemos a nuestros profesionales la tecnología más avanzada para reforzar la precisión y seguridad en las intervenciones, y a los pacientes los tratamientos más innovadores que ofrecen mejores resultados y una recuperación más rápida», explica José María Ramón de Fata, director corporativo de Recursos e Infraestructuras de Vithas.

Beneficios

Destacan que esta tecnología permite «cirugías más complejas, con procedimientos mínimamente invasivos, al realizar incisiones más pequeñas que reducen el sangrado». «Esto se traduce en una mayor precisión y control; un posoperatorio y recuperación mucho más rápida que implica menor dolor y menos posibilidades de complicaciones; y también una reincorporación más rápida a la vida diaria. Estos sistemas robóticos tienen aplicaciones en especialidades como urología, ginecología oncológica y benigna, cirugía torácica, cirugía general, otorrinolaringología, cirugía pediátrica y de trasplantes», indican.