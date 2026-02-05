Un vigués afronta casi 6 años de cárcel acusado de “someter” a su exmujer durante los más de 50 años de matrimonio

Un vecino de Vigo afronta casi 6 años de cárcel y el pago de 7.000 euros de indemnización a su exesposa por someterla supuestamente durante los más de 50 años que duró el matrimonio a un clima, describe la Fiscalía, de control y menosprecio. La audiencia preliminar se celebró este jueves en la plaza 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Vigo.

El juicio se ha señalado para el 24 de febrero. En la vista de esta mañana la acusación particular propuso un nuevo testigo, el marido de una de las hijas del matrimonio, de cara a corroborar, explicó, los malos tratos habituales. También se abordaron los testigos que plantea la defensa, que defiende la inocencia de su cliente y pide la libre absolución. La abogada del hombre, frente a la acusación que realizan el Ministerio Público y la letrada de la denunciante, sostiene que el encausado era «cariñoso y afectuoso» con su exmujer y que no le controlaba el dinero, motivo por el que llevará a declarar a la vista a amigos comunes que, expuso en la audiencia, tenía la pareja.

La Fiscalía relata en su escrito que este vigués y la víctima se casaron en abril de 1971. «Durante toda la relación, de modo frecuente, reiterado y dilatado en el tiempo, el acusado comenzó a desarrollar comportamientos tendentes a someter a la que era su mujer, teniendo ésta que aceptar lo que él decidía, que le controlase su rutina diaria y sus relaciones sociales, imponiéndole la gestión económica del dinero que ésta ganada, no pudiendo disponer libremente del mismo, presionándola para que no intimara con amigas y modificara el modo en que se relacionaba con hombres, llegando a borrarle todos los números de teléfono y no dejándole tener contraseña en su dispositivo», describe.

«Creando una situación permanente de menosprecio y desvalorización hacia la que era su mujer», prosigue el fiscal, el acusado supuestamente se burlaba de su acento, «manifestándole que no valía para nada, que era tonta, vaga», y criticaba las tareas domésticas que realizaba, «reprochándole que tenía la casa sucia, que la comida era una mierda, golpeándole en el culo cuando las cosas no le gustaban, aprovechando cualquier oportunidad para hacer valer su poder y superioridad frente a la víctima», llegando incluso presuntamente a manifestarle tras una operación por cáncer hace una década «que ella no tenía derecho a estar enferma».

La Fiscalía describe la situación como «permanente y prolongada» ya que se mantuvo presuntamente durante más de 50 años, hasta un episodio ocurrido el 16 de noviembre de 2022 en el domicilio familiar, cuando, tras una discusión, el acusado supuestamente colocó sus dos puños en la cara de su esposa, al tiempo que habría proferido «no sabes nada», «eres tonta», aumentando con ello «este clima de temor» y destrozando además, se indica en el escrito de calificación provisional, el mobiliario y enseres del domicilio.

Noticias relacionadas

Tras esos hechos, la mujer ingirió varias pastillas de alprazolam, lo que derivó en la asistencia del 016, el teléfono dirigido a las víctimas de violencia de género. A raíz de la situación vivida en su matrimonio, la perjudicada, describe el Ministerio Público, sufrió un daño psíquico y social por el que necesita tratamiento psicológico.