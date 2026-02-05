Vigo soluciona los problemas en el campo de fútbol de As Relfas
Concluyen los trabajos de estabilización del muro perimetral del terreno de juego, con una inversión superior a los 700.000 euros
El Concello de Vigo pondrá punto y final mañana a los trabajos de estabilización del muro perimetral del campo de fútbol de As Relfas, que utilizan los clubes Sárdoma y Moledo y que se ejecutaron con el objetivo de lograr la estabilización definitiva del terreno de juego, con problemas estructurales desde hace años que provocaban hundimientos y ponían en riesgo la seguridad. La inversión superó los 700.000 euros, cofinanciada por la Diputación.
«Es un campo hecho sobre un relleno mal cimentado que cedía, por lo que tuvimos que ejecutar una obra muy importante con la que demostramos nuestra atención a Sárdoma y Moledo», destacó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que aprovecha también para anunciar que se renovarán también los vestuarios con un sistema modular, un modelo que también se extenderá a otros campos de fútbol de la ciudad.
Suscríbete para seguir leyendo
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- Condenan a un vecino de Tomiño que ganó un millón de euros en la lotería a compartir el premio con un amigo
- Dos tremendas trombas de agua y granizo atronan la madrugada en Vigo
- La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: 'Es un procedimiento cerrado