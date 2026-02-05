Vigo soluciona los problemas en el campo de fútbol de As Relfas

El Concello de Vigo pondrá punto y final mañana a los trabajos de estabilización del muro perimetral del campo de fútbol de As Relfas, que utilizan los clubes Sárdoma y Moledo y que se ejecutaron con el objetivo de lograr la estabilización definitiva del terreno de juego, con problemas estructurales desde hace años que provocaban hundimientos y ponían en riesgo la seguridad. La inversión superó los 700.000 euros, cofinanciada por la Diputación.

«Es un campo hecho sobre un relleno mal cimentado que cedía, por lo que tuvimos que ejecutar una obra muy importante con la que demostramos nuestra atención a Sárdoma y Moledo», destacó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que aprovecha también para anunciar que se renovarán también los vestuarios con un sistema modular, un modelo que también se extenderá a otros campos de fútbol de la ciudad.