Vigo programa 24 citas de teatro, música, danza, circo y magia en el Auditorio Municipal hasta abril

El Auditorio Municipal de Vigo abre este viernes la programación cultural del primer semestre con 24 citas escénicas y musicales integradas en la Rede Galega de Teatros e Auditorios, que despliega en la ciudad una oferta continuada entre febrero y abril. La propuesta incluye 15 espectáculos teatrales, tres de danza, tres musicales, dos de nuevo circo y una función de magia, según la cartelera anunciada para este tramo del año.

La actividad arranca mañana con «Brazaletes», de Amorodio Teatro, un montaje que reconstruye los últimos fusilamientos del franquismo a partir de un gesto de protesta en un partido de fútbol y combina documento y ficción para reflexionar sobre memoria, política y silencio.

El calendario de febrero continúa con el concierto «30 anos de música galega» de Rosa Cedrón (7 de febrero) y «El Profesor Bromera», de Cía. MeLaBuffa (8 de febrero). También pasarán por el Auditorio «Oh, Mammi Blue» (Cinema Sticado, día 20), «Parasimpáticas» (Lucía Veiga y Marita Martínez, día 21) y «tÁ» (Escena Miriñaque, día 22). El 27 de febrero llegará «Memorias dun neno labrego», producción del Centro Dramático Galego y Contraproducións basada en la obra de Xosé Neira Vilas, y el 28 se celebrará el concierto «Vacanal Sinfónica», dentro de la gira del décimo aniversario de De Vacas.

En marzo están previstas, entre otras propuestas, «Lumiero» (La Menuda Producións, día 1), «Matres» (Cía Campi, día 8), «Señores que din» (De Ste Xeito Producións, días 13 y 14), «Imposible!?» (Mago Rafa, día 15), además de «Artur Ui, o ovo da serpe» (Talía Teatro, día 20) y «Canto Conto!» (Limiar Teatro, día 22).

La programación de abril incluye «La Desconquista» (Ron Lalá Teatro, día 10), «Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?» (Tanttaka Teatroa, día 11), «Crisálida» (Caramuxo Teatro, día 12) y «Bio Construción» (Ibuprofeno Teatro, día 17). En el apartado de nuevo circo figuran «Bagaxe» (Pistacatro Produtora de Soños, día 18) y «Tavole» (Circo Chosco, día 19).

Danza

La danza tendrá un bloque específico en las fechas previas al 29 de abril, Día Internacional de la Danza, con «Nove espellos» (compañía de Óscar Cobos, día 24), «BenQuerer. Fran Sieira báilalle a Caamaño&Ameixeiras» (Fran Sieira Compañía de Danza, día 25) y «Coa cabeza nas nubes» (Cía. SÖA, día 26).

Esta programación forma parte del circuito autonómico de la Rede Galega de Teatros e Auditorios, que en la primera mitad del año prevé 307 actuaciones en 42 concellos. En el caso de Vigo, el coste global de estas 24 funciones asciende a 123.426 euros.